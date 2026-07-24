Captan a Ferran Torres muy cariñoso con uno de sus compañeros: estas son las polémicas fotos

El pasado domingo 19 de julio, se terminó la Copa Mundial FIFA 2026, la cual dejó muchos sin sabores para los argentinos, quienes les ha costado reconocer la derrota, pero, para los jugadores, fue más que claro que se dio todo hasta el final.

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Por eso mismo, es que han nacido supuestas teorías conspirativas de que la Selección Argentina, perdió contra España con intención, pero los expertos en el fútbol ya dejaron claro que el equipo europeo fue superior.

De hecho, el mismo Leandro Paredes reveló lo mismo, explicando que no les prestan atención a esos supuestos, ya que ellos saben que sus rivales hicieron un buen juego y por eso se llevaron la copa del mundo.

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Tras la final de este importante evento deportivo, los ganadores Ferran Torres y Marcos Llorente están disfrutando de sus vacaciones, pero su cercanía generó revuelo en redes, debido a cómo salieron en las fotos que se filtraron.

¿Cuáles son las controversiales fotos de Ferran Torres y Marcos Llorente?

A través de la red social ‘X’, se hicieron tendencia las fotos de los jugadores españoles, Ferran Torres y Marcos Llorente, quienes mientras disfrutan de las islas Pitiusas en Ibiza.

Fotos de Ferran Torres con un compañero generan revuelo. (AFP/ FRANCK FIFE)

Sin embargo, ambos fueron captados por una cámara, en donde están muy cercanos e incluso el delantero está dándole besos en la cara a su compañero y en varias imágenes que se ven cercanos.

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Pero, para algunos esto es simple cercanía de la complicidad que tiene, para otros eso es no tener masculinidad frágil y para las críticas, eso es muy “gay”.

¿Cuáles han sido las reacciones de los internautas a las fotos de los jugadores españoles?

Como era de esperarse, estas imágenes generaron bastante conmoción en redes, especialmente críticas de algunos aficionados del fútbol, quienes están cuestionando la orientación de los jugadores.

Captan a Ferran Torres junto a un compañero y las imágenes desatan debate. (AFP/ Florencia Tan Jun)

Pero en las imágenes no se ve nada más allá de una relación cercana entre ellos y aun así, las críticas no dejan de llegar.

Por su lado, ninguno ha dicho nada en sus redes, pues siguen disfrutando de su viaje luego de su gran victoria.