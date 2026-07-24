Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Captan a Ferran Torres muy cariñoso con uno de sus compañeros: estas son las polémicas fotos

En redes se están viralizando las imágenes de Ferran Torres dándole un beso a Marcos Llorente en medio de sus vacaciones.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Captan a Ferran Torres junto a un compañero y las imágenes desatan debate
Las fotos de Ferran Torres junto a un compañero que dividieron las redes. (AFP/ Ander Gillenea)

El pasado domingo 19 de julio, se terminó la Copa Mundial FIFA 2026, la cual dejó muchos sin sabores para los argentinos, quienes les ha costado reconocer la derrota, pero, para los jugadores, fue más que claro que se dio todo hasta el final.

Artículos relacionados

Por eso mismo, es que han nacido supuestas teorías conspirativas de que la Selección Argentina, perdió contra España con intención, pero los expertos en el fútbol ya dejaron claro que el equipo europeo fue superior.

De hecho, el mismo Leandro Paredes reveló lo mismo, explicando que no les prestan atención a esos supuestos, ya que ellos saben que sus rivales hicieron un buen juego y por eso se llevaron la copa del mundo.

Artículos relacionados

Tras la final de este importante evento deportivo, los ganadores Ferran Torres y Marcos Llorente están disfrutando de sus vacaciones, pero su cercanía generó revuelo en redes, debido a cómo salieron en las fotos que se filtraron.

¿Cuáles son las controversiales fotos de Ferran Torres y Marcos Llorente?

A través de la red social ‘X’, se hicieron tendencia las fotos de los jugadores españoles, Ferran Torres y Marcos Llorente, quienes mientras disfrutan de las islas Pitiusas en Ibiza.

Las fotos de Ferran Torres junto a un compañero que dividieron las redes
Fotos de Ferran Torres con un compañero generan revuelo. (AFP/ FRANCK FIFE)

Sin embargo, ambos fueron captados por una cámara, en donde están muy cercanos e incluso el delantero está dándole besos en la cara a su compañero y en varias imágenes que se ven cercanos.

Artículos relacionados

Pero, para algunos esto es simple cercanía de la complicidad que tiene, para otros eso es no tener masculinidad frágil y para las críticas, eso es muy “gay”.

¿Cuáles han sido las reacciones de los internautas a las fotos de los jugadores españoles?

Como era de esperarse, estas imágenes generaron bastante conmoción en redes, especialmente críticas de algunos aficionados del fútbol, quienes están cuestionando la orientación de los jugadores.

Fotos de Ferran Torres con un compañero generan revuelo
Captan a Ferran Torres junto a un compañero y las imágenes desatan debate. (AFP/ Florencia Tan Jun)

Pero en las imágenes no se ve nada más allá de una relación cercana entre ellos y aun así, las críticas no dejan de llegar.

Por su lado, ninguno ha dicho nada en sus redes, pues siguen disfrutando de su viaje luego de su gran victoria.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Reconocida influencer rompió el silencio y reveló la pérdida de dos embarazos: así lo contó Viral

Reconocida influencer reveló la pérdida de dos embarazos: así compartió la triste noticia

La cantante e influencer compartió una emotiva canción con la que recordó las dos pérdidas que sufrió.

La polémica alcanzó los conciertos de Rosalía Rosalía

Polémica con Rosalía y los argentinos ya tendría consecuencias: fans buscan devolver sus entradas

Salió a la luz el número de fans de Argentina que pidieron la devolución de su dinero del concierto de Rosalía.

Alerta por la actividad de un volcán en Colombia: autoridades advierten aumento de emisiones de ceniza Viral

Alerta amarilla por el aumento de actividad en un volcán de Colombia: ¿cuál es y qué está pasando?

El volcán presenta más actividad, emisiones de ceniza y gases. Las autoridades mantienen la alerta amarilla y el monitoreo.

Lo más superlike

nuevo video de Juliana Calderón presumiendo su pancita de embarazo Juliana Calderón

Juliana Calderón presumió su pronunciada pancita de embarazo | VIDEO

Juliana Calderón mostró el avanzado estado de su embarazo al presumir su pronunciada pancita.

Retrato Hablado tiene un equipo muy completo de periodistas para su segunda temporada. Producciones RCN

Estos son los periodistas de investigación que estarán la segunda temporada de Retrato Hablado

Yeison Jiménez fue recreado con IA Yeison Jiménez

Recrearon a Yeison Jiménez con IA para el video de "Mala de profesión" y su aspecto sorprende

Thalía respaldó a Kenia Os en su polémica con Belinda. Talento internacional

Thalía se pronunció sobre la polémica entre Belinda y Kenia Os; ¿a quién apoya?

jessica cediel molesta con seguidora Jessica Cediel

¿Jessica Cediel tiene lifting facial, qué es?, esto dijo