Estos son los periodistas de investigación que estarán la segunda temporada de Retrato Hablado
Un equipo renovado de periodistas de investigación llega para dar fuerza y credibilidad a la nueva temporada de Retrato Hablado.
Retrato Hablado regresa con nuevas historias y con un grupo de periodistas de primer nivel.
Tras una primera temporada con más de veinte episodios disponibles en la aplicación del Canal RCN, el programa inicia una nueva etapa para seguir contando casos policiales, crímenes y situaciones que han marcado a la sociedad colombiana.
En esta edición, el equipo de investigación se fortalece con profesionales que garantizan un manejo transparente y riguroso de la información, ofreciendo relatos claros y profundos para los televidentes.
Cada detalle será examinado con precisión para que el público viva una experiencia cargada de emociones en cada episodio.
El grupo periodístico que acompaña esta temporada está conformado por comunicadores e investigadores con amplia trayectoria en medios y en el análisis de hechos sociales.
Su labor será fundamental para reconstruir sucesos que han impactado al país y dar voz a personas del común.
¿Cuándo comienza la segunda temporada de Retrato Hablado?
La segunda temporada comienza el próximo sábado 25 de julio a las 8:00 p.m., con la conducción de Johanna Amaya y Alejandro Callejas, quienes con su experiencia aportarán credibilidad y un estilo narrativo claro y directo con la audiencia.
¿Quiénes conforman el equipo periodístico de la nueva temporada de Retrato Hablado?
Ellos estarán acompañados por un sólido equipo de periodistas de investigación:
- Marcela Boyacá, especialista en narrativas humanas y análisis social.
- Felipe Quintero, periodista con trayectoria en temas judiciales y crónica investigativa.
- Raúl Arévalo, comunicador enfocado en reconstrucción de hechos y memoria colectiva.
- Jarith Muñoz, investigador con experiencia en relatos de resiliencia y problemáticas sociales.
- Alex Caldas, periodista que aporta rigor y sensibilidad en la narración de casos complejos.
- Miguel Cruz, comunicador con enfoque en periodismo de investigación y análisis documental.
- Esteban Pérez, investigador que combina recreaciones y testimonios para dar contexto a cada historia.
Con este grupo, Retrato Hablado combina diferentes perfiles profesionales que enriquecen la propuesta periodística de la nueva temporada.
La experiencia de cada investigador aporta una mirada única. Esta diversidad de enfoques permite que los relatos sean narrados con profundidad y sensibilidad, logrando un equilibrio entre el rigor del periodismo de investigación y las historias humanas.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike