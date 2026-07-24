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"Le cogí fastidio": Lina Tejeiro sorprendió con confesión tras reto en MasterChef Celebrity

La actriz Lina Tejeiro reveló qué comida no ha querido volver a probar tras reto en MasterChef Celebrity.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Lina Tejeiro reveló a lo que le cogió pereza tras MasterChef
Lina Tejeiro se sinceró sobre lo que le cogió pereza tras MasterChef. (Foto Canal RCN)

Lina Tejeiro se pronunció recientemente a través de sus redes sociales sobre algo que le pasó tras los primeros retos en MasterChef Celebrity 2026.

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¿Cuál fue la confesión que hizo Lina Tejeiro tras reto en MasterChef Celebrity?

El pasado 23 de julio las celebridades de MasterChef Celebrity se enfrentaron a su primer reto de campo fuera de la cocina más famosa.

En esta prueba las celebridades trabajaron en equipo y le tuvieron que cocinar a nada más y nada menos que unos comensales de una boda.

La prueba no solo puso a trabajar bajo presión a los famosos que siguen en competencia, sino que también hizo que Lina Tejeiro recordara una experiencia que vivió durante su participación en el programa y que ahora que está embarazada lo siente más.

Embarazo de Lina Tejeiro
Lina Tejeiro reveló a qué le cogió pereza tras MasterChef. (Foto de Canal RCN)

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¿Cuál fue la comida a la que le cogió pereza Lina Tejeiro tras MasterChef?

A través de sus redes sociales, la actriz confesó que en lo que va de la competencia ha hecho un plato repetidas veces, uno de los platos típicos más representativos de la gastronomía del Pacífico colombiano, el encocado.

La actriz compartió un carrusel de fotografías de lo que fue este reto de campo en el que junto a sus compañeros intentaron evitar ir a reto de salvación, pero no fue posible.

Junto a estas fotografías en las que bromeó con sus gestos frente a la cámara, la actriz hizo la confesión del fastidio que le cogió a los encocados.

Tercer capítulo, tercer encocado. Desde ese momento, no he querido volver a saber de encocados en mi vida. (Le cogí fastidio).


Según explicó, al parecer, por prepararlo tan seguido ahora siente que ya no puede ver un plato de estos porque no le apetece para nada.

Como era de esperarse las reacciones no se hicieron esperar y muchos de los seguidores de la actriz le reaccionaron, algunos le expresaron que ese sentir era parte normal del embarazo, el hecho de cogerle pereza a algo como un alimento.

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