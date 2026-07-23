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Thalía se pronunció sobre la polémica entre Belinda y Kenia Os; ¿a quién apoya?

Thalía habló sobre la polémica entre Belinda y Kenia Os y recordó que en México ya existían colaboraciones de Popstars.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Thalía respaldó a Kenia Os en su polémica con Belinda.
Thalía respaldó a Kenia Os en su polémica con Belinda. (Foto de Thalía: Sam Wasson/AFP) (Foto de Belinda: Luis Robayo/AFP)

Thalía habló sobre la polémica entre Belinda y Kenia Os y dejó claro a cuál de las dos apoya.

Thalía le lanzó indirecta a Belinda luego de su controversia con Kenia Os.
Thalía le lanzó indirecta a Belinda luego de su controversia con Kenia Os. (Foto: Mike Coppola/AFP)

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¿Por qué es la polémica entre Belinda, Danna y Kenia Os?

Belinda está en medio de una controversia debido a sus palabras para una revista en la que aseguró que su junte con Danna es el de dos “Pop Stars” mexicanas.

Sus declaraciones generaron revuelo entre los internautas, especialmente entre los seguidores de Kenia Os, quienes interpretaron el comentario como excluyente hacia el talento de la cantante debido a que en el tema “Jackpot” participan las tres.

Aunque Belinda y Danna han intentado aclarar que todo fue un malentendido, la tensión sigue creciendo entres las artistas.

Thalía aseguró que en México ya se habían dado juntes entre "Popstars".
Thalía aseguró que en México ya se habían dado juntes entre "Popstars". (Foto: Frederic Brown/AFP)

¿Qué opinó Thalia sobre la polémica entre Belinda, Danna y Kenia Os?

Thalía decidió intervenir y dar su opinión. La cantante recordó que en México ya se habían dado juntes entre grandes figuras del pop, mencionando su colaboración con Kenia Os en el tema “Para No Verte Más”.

A través de su Instagram, compartió historias junto a la artista mostrando los buenos resultados de la canción en otros países y dejando claro que el junte entre Belinda y Danna no es un hecho inédito en la música mexicana.

Además, en una de sus publicaciones escribió que ella era “la reina” y Kenia “la princesa de México”, frase que avivó aún más la polémica y que fue interpretada como un posicionamiento directo en favor de Kenia.

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Su frase sobre ser la reina y Kenia la princesa fue vista como un gesto de complicidad y también como un dardo hacia Belinda y Danna, quienes no han respondido directamente, pero sí han enviado mensajes a sus comunidades digitales invitándolos a mantener el respeto.

Belinda, aclaró que sus palabras fueron sacadas de contexto y que su intención era resaltar la importancia de su unión con Danna, no desmeritar a nadie.

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Mientras tanto, los fandoms de Belinda, Danna, Kenia y Thalía siguen atentos a cada declaración sobre el tema.

Lo que comenzó como un comentario en una entrevista terminó convirtiéndose en un debate entre los internautas quienes mantienen sus opiniones divididas.

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