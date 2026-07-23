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Canal RCN y la Universidad de los Andes lanzan programa para formar showrunners, ¿cómo participar?

Ya están abiertas las inscripciones para la microcredencial de Showrunner del Canal RCN en alianza con la Universidad de los Andes.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
El Canal RCN y la Universidad de los Andes lanzaron una microcredencial para formar nuevos showrunners
Ya están abiertas las inscripciones para la microcredencial de Showrunner del Canal RCN y Uniandes. (Foto/ Freepik)

Ya están abiertas las inscripciones para la microcredencial ‘Showrunner: de la idea a la producción”, un programa de Canal RCN y la Universidad de los Andes dirigido a profesionales que buscan fortalecer sus conocimientos en el desarrollo de proyectos audiovisuales de ficción y entretenimiento.

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El objetivo de esta alianza es enfocarse en el análisis profundo de guiones, la estructuración de recurso y la viabilidad técnica de las ideas.

La formación iniciará el 1 de septiembre, teniendo una duración de 192 horas distribuidas en 20 semanas, o sea, se programa para que termine el 27 de noviembre de 2026. La modalidad será semipresencial, entre clases virtuales y actividades presenciales en las instalaciones de Estudios RCN.

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Esta metodología hace que además de la parte teórica, los aprendices hagan una inmersión en un set y vivan la experiencia de los retos técnicos y logísticos que demanda el sector.

¿Quiénes pueden inscribirse en la microcredencial de showrunners?

El programa de microcredencial para showrunners está dirigido a personas que cuentan con experiencia en asistencia de producción y desarrollo de proyectos para televisión, plataformas OTT, cine o teatro.

RCN y Uniandes presentan una microcredencial para fortalecer el talento audiovisual en Colombia
El Canal RCN y la Universidad de los Andes lanzaron una microcredencial para formar nuevos showrunners. (Foto/ Freepik)

Por esto, es importante que los aspirantes puedan acreditar experiencia previa en entornos de grabación e implementación de planes de trabajo.

La meta final es generar capacidad para definir visiones creativas sólidas, elaborar presupuestos y planes de mercadeo efectivos; además, que el egresado pueda gestionar de principio a fin las diferentes etapas de preproducción y postproducción de una serie de alto nivel.

¿Cuál es la ventaja de formarse en la microcredencial de showrunners con Canal RCN y la Universidad de los Andes?

El principal diferencial de este programa es que a través de su plan de estudios que se divide en cinco módulos, en los cuales se hace la inmersión directa en los Estudios de RCN, viviendo la práctica para fortalecer las habilidades en el campo de trabajo real.

Ya están abiertas las inscripciones para la microcredencial de Showrunner del Canal RCN y Uniandes
RCN y Uniandes presentan una microcredencial para fortalecer el talento audiovisual en Colombia. (Foto/ Freepik)

Finalmente, luego de aprobar la microcredencial de showrunners, los egresados recibirán una insignia digital respaldada por la Universidad de los Andes y Estudios RCN, certificando los conocimientos y competencias adquiridas tras el programa.

La inscripción se podrá hacer a través de la página: https://edcouniandes.short.gy/showrunner

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