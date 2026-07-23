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Karol G hará historia con un icónico reconocimiento en Estados Unidos: estará junto a grandes estrellas

La colombiana fue seleccionada para recibir uno de los homenajes más prestigiosos de la industria del entretenimiento.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Karol G recibirá uno de los mayores reconocimientos en Estados Unidos: sus fanáticos podrán visitarlo
Karol G hará historia con un icónico reconocimiento en Estados Unidos: estará junto a grandes estrellas (Foto AFP)

Karol G continúa sumando logros a su carrera y llevando el nombre de Colombia a lo más alto de la industria musical.

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En esta ocasión, la artista paisa fue elegida para recibir uno de los homenajes más importantes del entretenimiento a nivel mundial, un reconocimiento reservado para las figuras que han dejado una huella en la música, el cine, la televisión y otras áreas del espectáculo.

¿Cuál es el reconocimiento que recibirá Karol G?

Karol G fue incluida en la lista de las 32 personalidades que recibirán una estrella en el Hollywood Walk of Fame, uno de los sitios turísticos más visitados de Estados Unidos.

Este emblemático lugar cuenta con más de 2.800 estrellas incrustadas en sus aceras, las cuales rinden homenaje a artistas, músicos, actores, directores y otras figuras que han realizado importantes aportes a la industria del entretenimiento.

Cada estrella lleva el nombre del homenajeado y queda instalada de forma permanente sobre Hollywood Boulevard, convirtiéndose en un atractivo que miles de turistas visitan cada año.

Aunque la organización confirmó que Karol G recibirá este importante reconocimiento, la fecha exacta de la ceremonia será anunciada posteriormente.

Karol G en el paseo de la fama
Karol G recibirá una estrella en el Hollywood Walk of Fame (Foto Ian Maule / AFP)

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¿Qué artistas colombianos hacen parte del Paseo de la Fama?

Con este reconocimiento, Karol G se convertirá en la tercera colombiana en tener una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

La primera en lograrlo fue Shakira, quien recibió su estrella en 2011 dentro de la categoría de Grabación, gracias al impacto de su carrera musical a nivel internacional.

Posteriormente, en 201b5, Sofía Vergara obtuvo su propia estrella en la categoría de Televisión, como reconocimiento a su trayectoria y al éxito alcanzado con la serie Modern Family.

Al igual que Shakira, Karol G será homenajeada en la categoría de Grabación, consolidando así su lugar entre las artistas latinas más influyentes de la actualidad.

Karol G, sofía vergara y Shakira paseo de la fama
Karol G se unirá a Shakira y Sofía Vergara en obtener una estrella en el Paseo de la Fama (Foto Ian Maule / AFP) (Foto KEVIN KANE / AFP) (Foto Amy Sussman / AFP)

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¿Qué otras celebridades recibirán una estrella?

Karol G compartirá este reconocimiento con otras figuras internacionales que también fueron seleccionadas para formar parte del Paseo de la Fama.

Entre los nombres anunciados se encuentran David Guetta, Pedro Pascal, Sia, Nicole Scherzinger, Lil Wayne, Linkin Park, The Ramones, Kate Hudson, Dakota Fanning, Elle Fanning, Keke Palmer y Lisa Kudrow, entre otras celebridades.

Con este nuevo logro, Karol G continúa ampliando su legado en la música y se suma al reducido grupo de artistas colombianos que han sido inmortalizados en uno de los lugares más emblemáticos del entretenimiento mundial.

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