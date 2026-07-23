Luisa Fernanda W reveló nuevos detalles de su boda con Pipe Bueno: ya hay lugar y fecha

Luisa Fernanda W compartió nuevos detalles sobre su matrimonio con Pipe Bueno y confirmó el país donde celebrarán la ceremonia, además de revelar la fecha en la que esperan darse el "sí, acepto", despejando varias de las dudas que tenían sus seguidores.

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¿Cuándo y en dónde se casará Pipe Bueno y Luisa Fernanda W?

Durante la tarde de este jueves 23 de julio Luisa Fernanda W sorprendió a sus cientos de seguidores con una nueva dinámica de preguntas y respuestas realizada por medio de sus redes sociales en donde reveló varios detalles sobre su boda con el cantante Pipe Bueno, luego de que sus seguidores se mostraran interesados en conocer nueva información al respecto.

Luisa Fernanda W sorprendió al revelar el país y la fecha de su boda con Pipe Bueno. (Foto Canal RCN).

Por tal razón, Luisa Fernanda W despejó varias de las dudas que rodean su esperada boda con Pipe Bueno. La creadora de contenido confirmó que ya se encuentra preparándose físicamente para el gran día, pues quiere lucir como siempre ha imaginado su vestido de novia.

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Además, sorprendió al revelar que, aunque actualmente vive en México junto al cantante y sus hijos, la ceremonia se realizará en Colombia. Sobre la fecha, evitó dar un día exacto, pero dejó claro que el matrimonio está mucho más cerca de lo que muchos creen y que los preparativos ya avanzan.

"Les voy a contar un dato: a ver, la boda, con la ayuda de Dios, es muy pronto, o sea, más pronto de lo que ustedes creen. Ya estamos preparando varias cosas, les adelanto que va a ser obviamente en Colombia”.

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¿Luisa Fernanda W prepara una sorpresa para sus fans durante su boda?

La influenciadora también insinuó que hay otro detalle importante sobre la celebración que ya podría contar, aunque decidió guardarlo para más adelante y mantener la sorpresa entre sus seguidores.

“También les puedo adelantar una cosa, o será que no? No, voy a dejar que sea sorpresa, pero estamos muy feliz, me voy a poner en forma para que ese vestido de novia me quede como un postre"