El curioso detalle que los suegros de Juliana Calderón le dieron al saber que será mamá

Juliana Calderón compartió con sus seguidores el curioso detalle que sus suegros tuvieron con ella después de enterarse de que será mamá. El gesto no pasó desapercibido y despertó la curiosidad entre quienes siguen de cerca esta nueva etapa de su vida.

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¿Cuál fue el curioso detalle que recibió Juliana Calderón por parte de sus suegros?

La noticia del embarazo de Juliana Calderón sigue generando reacciones, esta vez por un llamativo gesto que tuvieron sus suegros para acompañarla en esta nueva etapa. La hermana menor de Yina Calderón mostró el momento en sus redes sociales y dejó ver el detalle que recibió de parte de la familia de su pareja.

Así sorprendieron los suegros de Juliana Calderón al enterarse de que será mamá. (Foto Canal RCN).

En el video, el papá de su pareja le envió un corto video en el que le explicó que habían conseguido 50 pollos para que hicieran parte de su alimentación durante la dieta, una vez diera a luz a su bebé. "Mire, Julianita, los pollitos que fuimos a traerle para la dieta", comentó mientras mostraba las aves.

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El suegro continuó con un comentario en tono de broma al decirle que debía comerse un pollo por día y agregó que tenía que "ponerse pilas" porque eran cincuenta. Incluso aprovechó para hacerle una broma sobre su apetito al decirle: "Usted que come harto".

¿Cómo reaccionó Juliana Calderón a la sorpresa de su suegro?

Lejos de tomarlo con incomodidad, Juliana reaccionó con humor y acompañó la publicación con el mensaje: "Mis suegros ya alistando los pollitos para la dieta", dando a entender que recibió el regalo con cariño y que entendió el comentario como una muestra de la confianza que existe entre ellos.

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El momento llamó la atención de sus seguidores, quienes pudieron ver nueva información sobre la relación que Juliana mantiene con la familia de su pareja, justo después de anunciar que se convertirá en mamá.

Lo cierto es que con un regalo fuera de lo común y un mensaje cargado de humor, la familia dejó ver la emoción con la que espera la llegada del nuevo integrante.