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Emmanuel Restrepo confesó cuál es la prenda infaltable en sus retos de MasterChef Celebrity

El actor contó la importancia que tiene este elemento dentro de su preparación para las pruebas culinarias del programa.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
La prenda que Emmanuel Restrepo siempre usa en MasterChef Celebrity sorprendió a muchos
La prenda que Emmanuel Restrepo siempre usa en MasterChef Celebrity sorprendió a muchos. (Foto Canal RCN).

Emmanuel Restrepo sorprendió al revelar cuál es la prenda que considera indispensable para enfrentar los retos de MasterChef Celebrity. El actor compartió el motivo por el que nunca prescinde de ese elemento durante las pruebas de cocina, despertando la curiosidad de sus seguidores.

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¿Cuál es la prenda que acompaña a Emmanuel Restrepo en MasterChef Celebrity?

Luego del estreno de MasterChef Celebrity Colombia por la pantalla del Canal RCN el actor Emmanuel Restrepo fue consultado sobre el uso de una inesperada prenda que no ha parado de usar desde que inició la competencia.

Emmanuel Restrepo confesó el accesorio que considera indispensable en MasterChef Celebrity
Emmanuel Restrepo confesó el accesorio que considera indispensable en MasterChef Celebrity. (Foto Canal RCN).

El actor contó que detrás de su participación en la cocina del reality hay algunos elementos que le ayudan a enfrentar las largas jornadas de grabación.

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Durante una conversación en la que fue consultado por las medias de compresión que utiliza en las pruebas, Emmanuel explicó que la razón está relacionada con el tiempo que permanece de pie mientras cocina. “Medias de compresión, estoy mucho tiempo de pie, necesito tranquilidad”, aseguró.

El participante señaló que esta prenda se convirtió en un apoyo para sentirse más cómodo durante los retos, donde la concentración, el ritmo de trabajo y las horas frente a la estación de cocina hacen parte de la exigencia de la competencia.

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¿Para qué sirven las medias de compresión que Emmanuel Restrepo usa durante los retos de MasterChef Celebrity Colombia?

Según el portal especializado MedlinePlus, las medias de compresión sirven para mejorar la circulación en las venas de las piernas ya que estas ejercer una leve presión que ayuda a que la sangre fluya hacia arriba. Así mismo, ayuda en la prevención de la hinchazón en esta zona y en la creación de coágulos.

Por esta razón, las medias de compresión se han convertido en un aliado para Emmanuel Restrepo durante su paso por MasterChef Celebrity Colombia, pues el actor encontró en esta prenda una forma de sentirse más cómodo mientras enfrenta las largas jornadas de pie que requieren los retos de la competencia. Su uso busca darle mayor soporte a sus piernas y acompañarlo en cada preparación dentro de la cocina.

Emmanuel Restrepo contó cuál es la prenda que no puede faltar durante los retos de MasterChef Celebrity
Emmanuel Restrepo contó cuál es la prenda que no puede faltar durante los retos de MasterChef Celebrity. (Foto Canal RCN).
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