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Importante jugador argentino anunció su retiro de la Selección tras perder la final del Mundial 2026

El futbolista confirmó el final de su ciclo con la Albiceleste después de 17 años y dejó un emotivo mensaje que conmovió a los hinchas.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Histórico jugador de Argentina sorprendió al anunciar su retiro de la Selección tras el Mundial 2026
Importante jugador argentino anunció su retiro de la Selección tras perder la final del Mundial 2026 (Foto MAURO PIMENTEL / AFP)

La derrota de Argentina en la final del Mundial 2026 sigue dejando consecuencias para la selección albiceleste.

Días después de perder el título frente a España, uno de los futbolistas más experimentados del equipo sorprendió a los aficionados al anunciar oficialmente que no volverá a vestir la camiseta de su país.

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¿Qué jugador anunció su retiro de la Selección Argentina?

Se trata de Nicolás Otamendi, uno de los referentes de la defensa argentina y campeón del mundo en Catar 2022.

El defensor, quien actualmente milita en River Plate, vistió la camiseta de la Selección Argentina entre 2009 y 2026, convirtiéndose en uno de los futbolistas con más presencias en la historia del combinado nacional.

Tras la derrota en la final del Mundial 2026, el jugador confirmó que ese encuentro fue el último de su carrera con la Albiceleste.

Con un emotivo mensaje, figura de Argentina anunció su retiro de la Selección: "Me toca escribir las palabras más difíciles"
Nicolás Otamendi sorprendió al anunciar su retiro de la Selección tras el Mundial 2026 (Foto PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

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¿Qué dijo Nicolás Otamendi en su despedida?

A través de un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales, Otamendi aseguró que escribir esas palabras fue uno de los momentos más difíciles de su carrera.

El defensor recordó que desde niño soñó con representar a Argentina y aseguró que vestir la camiseta de la selección fue el mayor privilegio que le dio el fútbol.

El futbolista también lamentó que su último partido con la Albiceleste haya sido la final del Mundial, aunque afirmó sentirse tranquilo por haber entregado todo dentro del campo.

"El destino quiso que mi último partido fuera una final del mundo. No fue el resultado que queríamos, pero me voy con la cabeza en alto porque este grupo lo intentó hasta el último segundo."

En su mensaje, Otamendi agradeció especialmente a los hinchas argentinos por el apoyo recibido durante todos estos años, destacando que nunca se sintieron solos cada vez que defendían la camiseta nacional.

Asimismo, dedicó unas palabras a su familia, a quienes calificó como su mayor apoyo en los momentos más difíciles de su carrera deportiva.

Tras la derrota en la final del Mundial, importante jugador argentino anunció su retiro de la Selección
Nicolás Otamendi confirmó que no volverá a vestir la camiseta albiceleste tras disputar la final del Mundial 2026. (Foto DANIEL RAMALHO / AFP)

Antes de despedirse, envió un mensaje a las nuevas generaciones de futbolistas que continuarán representando a Argentina, invitándolos a no perder la ilusión pese al duro golpe que significó perder la final del Mundial.

Finalmente, cerró su publicación agradeciendo por haber podido cumplir el sueño de convertirse en campeón del mundo y representar a su país durante casi dos décadas.

"Hoy me despido de la Selección Argentina, pero con un orgullo inmenso por haber representado a mi país. Porque los títulos quedan en la historia, pero el amor por estos colores dura para toda la vida. Gracias, Argentina."

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