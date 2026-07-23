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Esta fue la radical decisión que tomó Milagros tras la muerte de Octavio en Pa' Seguirte queriendo

Milagros no cree en la versión oficial de la muerte de su padre y tomó una inesperada decisión para descubrir la verdad.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Milagros tomó una inesperada decisión tras la muerte de Octavio: quiere descubrir toda la verdad
La radical decisión que tomó Milagros tras la muerte de Octavio en Pa' Seguirte Queriendo lo cambia todo (Foto Canal RCN)

La inesperada muerte de Octavio continúa cambiando el rumbo de Pa' Seguirte Queriendo. Aunque ya se reveló que el fallecimiento fue producto de un infarto, Milagros no está convencida de esa versión y sospecha que detrás de la tragedia podría haber algo más.

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Mientras Azucena intenta enfrentar el dolor por la pérdida de su esposo y sacar adelante a sus hijas, Milagros está decidida a descubrir qué ocurrió realmente durante las últimas horas de vida de su padre.

¿Qué decisión tomó Milagros para investigar la muerte de Octavio?

Incapaz de aceptar que la muerte de Octavio haya sido simplemente un accidente, Milagros decidió iniciar su propia investigación.

Con el objetivo de reconstruir los últimos momentos de vida de su padre, la joven se hospedó en el mismo hotel donde ocurrió la tragedia. Y además, pidió una habitación ubicada justo frente a la suite en la que Octavio pasó su última noche junto a Azucena.

Desde su llegada comenzó a hacer preguntas a los empleados del lugar, convencida de que alguno de ellos podría darle la información que necesitaba

Para conseguir respuestas, Milagros incluso decidió acercarse a uno de los trabajadores del hotel, ganándose su confianza para obtener detalles sobre lo ocurrido aquella noche.

Durante la conversación, el empleado le confirmó que Octavio efectivamente se hospedó en la habitación de enfrente junto a una mujer mucho más joven, sin saber que se trataba de Azucena, su pareja.

Sin detenerse ahí, Milagros le pidió ayuda para acceder a las cámaras de seguridad del hotel, convencida de que las grabaciones podrían revelar información clave sobre la muerte de su padre. Aunque el trabajador dudó en un principio, finalmente aceptó intentar ayudarla.

Milagros no cree en la muerte de Octavio y tomó una radical decisión para descubrir la verdad
Milagros comenzó una investigación sobre la muerte de su padre. (Foto Canal RCN)

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¿Por qué falleció Octavio en Pa’ Seguirte Queriendo?

A pesar de las sospechas de Milagros y de Elvira, la realidad es que Octavio murió de causas naturales.

El hombre, de 68 años, falleció tras sufrir un infarto agudo de miocardio mientras celebraba un aniversario con Azucena en el hotel.

Antes del encuentro, Octavio decidió consumir una conocida "pastilla azul" con la intención de sorprender a su esposa y disfrutar de una noche especial. Sin embargo, debido a que padecía hipertensión, el medicamento terminó provocándole una grave complicación cardíaca que acabó con su vida.

Pese a esto, Milagros no está dispuesta a dar el caso por cerrado y seguirá buscando pruebas que confirmen sus sospechas sobre Azucena.

La inesperada decisión de Milagros tras la muerte de Octavio podría destapar toda la verdad
Milagros no cree en la causa de muerte de Octavio y decide investigar (Foto Canal RCN)
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