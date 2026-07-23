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Con curiosa foto, Pautips reveló si será o no la "villana" de MasterChef Celebrity 2026

Pautips causó revuelo al reaccionar a los comentarios que la catalogan como supuesta "villana" de MasterChef Celebrity: "Malocita".

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Pautips reveló si será la villana de MasterChef
Pautips sorprendió al responder si será o no la villana de MasterChef. (Foto Canal RCN)

La nueva temporada de MasterChef Celebrity empezó por todo lo alto y con el pasar de los días los fanáticos ya empiezan a tener sus favoritos y a colocarles 'roles' a algunos participantes.

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¿Pautips será la villana de MasterChef Celebrity 2026?

Una de las participantes que ha empezado a ser tema de conversación en redes sociales ha sido la creadora de contenido Paula Galindo, mejor conocida como Pautips.

La influenciadora ha demostrado en lo que va del programa que es una mujer que le gusta competir y que se preparó para estar en la cocina más famosa del mundo.

Sin embargo, algunos de sus comentarios y también de sus compañeros en diferentes entrevistas han hecho creer a los fanáticos del programa que la influenciadora podría tener el rol de la 'villana' de la temporada.

Ante esta ola de comentarios, la creadora de contenido quiso pronunciarse recientemente en sus redes sociales y sorprendió a todos con su respuesta.

Ronald Moscoso es el esposo de Pautips quien ha cautivado en la cocina de MasterChef Celebrity: así luce
Pautips se pronunció sobre su rol en MasterChef Celebrity. (Foto: Canal RCN)

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¿Cuál fue la curiosa publicación de Pautips sobre ser la villana de MasterChef Celebrity?

Pautips reaccionó a quienes dicen que será la "villana" de MasterChef Celebrity a través de sus redes sociales al hacer con ayuda de la inteligencia artificial una foto suya con aspecto malévolo.

Junto a la imagen la creadora de contenido puso a debate si en realidad podría convertirse en la 'villana' de la temporada y les dejó la duda a sus fanáticos diciéndoles que esto lo verán más adelante.

¿Seré la villana de MasterChef? 🔥 Ya lo veremos.


Como era de esperarse la publicación de Pautips no ha pasado por desapercibido y ha recibido múltiples comentarios de sus compañeros y seguidores.

Algunos participantes como Emiro Navarro, Sebastián Vega, Tuto Patiño, entre otros han reaccionado aumentado la polémica al respecto.

Emiro le comentó: "Ponte en modo malocita" y muchos de los seguidores la influenciadora también han reaccionado, asegurando que, sería curioso e interesante verla en ese rol en la competencia.

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