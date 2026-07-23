La nueva edición de MasterChef Celebrity ha generado una gran variedad de opiniones por parte de los internautas por todos los sucesos que se han presentado en la cocina.

Así también, Sebastián Villalobos ha sido tendencia a través de las distintas plataformas digitales por un mensaje que le dejó al actor colombiano Hugo Gómez a través de sus redes sociales.

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¿Cuál fue el mensaje que Sebastián Villalobos le dejó a Hugo Gómez en sus redes?

Recientemente, Sebastián dejó un contundente mensaje a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de nueve millones de seguidores, un conmovedor mensaje para Hugo Gómez, pues, se refirió a él como el abuelo que nunca tuvo, pues, le expresó las siguientes palabras:

“Don Huguito es el abuelito que nunca tuve. Conecté con él desde el día 1 y quería trabajar con él porque sabía que íbamos a ser un gran junte. No me equivoqué. Lo quiero mucho, señor Huguito”, fue el mensaje que le dejó Sebastián Villalobos a Hugo Gómez.

Este mensaje le dejó Sebastián Villlalobos a Hugo Gómez. | Foto: Canal RCN

Sin duda, uno de los fragmentos que más ha tomado por sorpresa a los internautas fue el mensaje que le dejó Sebastián Villalobos al reconocido actor colombiano, pues, le anunció que han tenido la oportunidad de vivir valiosos momentos, en especial, porque le anunció que trabajar con él durante el reto, lo conmovió al ser el abuelo que nunca tuvo.

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¿Cuántos hijos tiene en la actualidad Sebastián Villalobos, participante de MasterChef Celebrity?

Es clave mencionar que Sebastián Villalobos se ha destacado por ser uno de los creadores de contenido digital con gran influencia en el país y, también, ha sorprendido por todos los detalles que ha compartido de su vida cotidiana.

¿Quién es la pareja de Sebastián Villalobos?. | Foto: Canal RCN

Por esta razón, los internautas se han sorprendido al ver la relación que tiene el participante de MasterChef Celebrity en la actualidad, pues, sostiene una relación sentimental con Camila Santamaría, una creadora de contenido.

En la actualidad, Sebastián Villalobos tiene una hija junto a Camila llamada Isla, quien ha cautivado con su belleza y, también, por todo el contenido que han compartido sus padres junto a ella mediante las redes sociales.