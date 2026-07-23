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¡Insólito! Se viraliza video de conductor que quiso subir su carro por un puente peatonal en Bogotá

Un video que se hizo viral en redes mostró el insólito intento de un conductor por subir su carro a un puente peatonal.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Persona intentó subir su carro por puente peatonal
En redes se viralizó las peligrosas maniobras de conductor. (Foto hecha con IA y Freepik)

Las redes sociales nunca dejan de sorprender. Todos los días aparecen videos de situaciones insólitas, pero también de actos de imprudencia que terminan haciéndose virales.

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¿Cuál es el video viral de una persona intentando subir su carro en un puente peatonal?

Esta vez, un conductor en Bogotá llamó la atención al intentar subir su vehículo por un puente peatonal, una escena que quedó grabada por transeúntes que pasaban por el lugar.

El audiovisual que se ha hecho viral en redes sociales deja ver el momento en el que un conductor de un carro azul tipo hatchback intentó subirlo por un puente peatonal en Bogotá.

En el clip se observa cuando el vehículo queda detenido al intentar girar por la rampa del puente, el conductor insistió en varias oportunidades para intentar dar la curva, sin embargo, el carro no logró avanzar y terminó completamente detenido sobre la estructura.

Persona intentó subir su carro por puente peatonal
Conductor intentó subir su carro por puente peatonal. (Foto hecha con IA)

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¿Qué reacciones ha provocado el video viral de conductor que intentó pasar puente peatonal con su carro?

Mientras algunos ciudadanos le pedían que desistiera de la maniobra, otros no podían creer lo que estaba ocurriendo y otros pocos lo animaban a continuar con su imprudencia.

Tras varios intentos fallidos para poder girar el conductor decidió abandonar su peligrosa maniobra y devolverse en reversa.

Al devolverse un patrullero de la Policía se percató de lo que sucedía e intentó correr para detenerlo, pero este se dio a la fuga.

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¿Qué sanción podrían colocarle al conductor que hizo peligrosa maniobra en puente peatonal en Bogotá?

El hecho desató todo tipo de reacciones en redes sociales. Mientras algunos usuarios cuestionaron la imprudencia del conductor y el riesgo al que expuso a los peatones, otros tomaron el episodio con humor y compartieron memes sobre lo sucedido.

Más allá de las reacciones y los memes que generó el video, este tipo de comportamientos pueden acarrear sanciones.

De acuerdo con el Código Nacional de Tránsito, realizar maniobras peligrosas o transitar por lugares no habilitados para vehículos puede dar lugar a comparendos, además de la inmovilización del automotor cuando corresponda.

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