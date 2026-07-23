¿Por qué Marc Cucurella no se recogía el cabello para jugar? Esta es la emotiva razón

Marc Cucurella, el futbolista español que hace parte de los jugadores que más llamó la atención durante la Copa Mundial FIFA 2026, ha generado muchas preguntas con respecto a su gran cabello.

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Precisamente, el lateral izquierdo del país hispano generó muchas preguntas porque nunca se recogió el cabello mientras estaba en la cancha y eso fue extraño para muchos, pues creyeron que podía ser incómodo, pero la razón de su decisión está conmoviendo a los internautas.

Además de su pelo, Cucurella se ha convertido en un meme en las redes debido a que han creado imágenes de un gato con su cabello y que es el que se le presenta a Messi en las pesadillas, debido a que en la final tuvieron un altercado.

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Durante el último partido de la copa, Cucurella se habría tapado la boca y Lionel pidió que se pitara la falta, pero no se sabe si el español dijo algo o cuál fue el gesto que hizo, por lo que también se hizo viral ese momento.

¿Cuál es la razón por la que Marc Cucurella no se recoge el cabello durante sus partidos?

Por medio de las redes, mucho se ha preguntado por el gran cabello que tiene Marc Cucurella, ya que el futbolista no se lo recoge mientras que está corriendo tras el balón en la cancha y su motivo tiene una conmovedora historia.

Marc Cucurella reveló por qué siempre jugaba con el cabello suelto. (AFP/ Carl Recine)

Pues el español decidió desde los 12 años no cortarse el cabello y tampoco recogérselo mientras juega por su madre, ya que, en esa edad, su mamá dejó que le creciera el pelo para identificarlo en los juegos infantiles y esto, se convirtió en un legado para él en honor a su mama, Patricia Saseta.

¿Marc Cucurella desearía cortarse el cabello?

En una nota que salió en un medio internacional hace dos años, Mar Cucurellla habría revelado que en su próximo trofeo se cortaría el cabello.

Marc Cucurella explicó por qué nunca se recogía el cabello durante los partidos.(AFP/ Kirill KUDRYAVTSEV)

En ese entonces no se había ganado la Eurocopa y tampoco la Copa Mundial FIFA 2026, por lo que ya pasaron dos importantes momentos deportivos y se espera si él sí cumplirá con su palabra de cortarse el pelo.