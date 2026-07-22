Los futbolistas al parecer están aprovechando sus vacaciones para renovar sus imágenes y probar nuevos estilos para la nueva temporada. Este es el caso del defensor colombiano Yerry Mina.

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¿Cuál fue el cambio físico que se hizo el futbolista Yerry Mina?

Yerry Mina volvió a captar la atención de los aficionados, aunque esta vez no por algo deportivo. El defensor colombiano sorprendió a sus seguidores al mostrar un radical cambio de imagen.

En una publicación compartida en sus redes sociales, el futbolista apareció completamente rapado, un estilo muy diferente al que ha utilizado a lo largo de su carrera.

La transformación no pasó desapercibida y rápidamente comenzó a generar todo tipo de comentarios entre los internautas. Algunos seguidores aseguraron que les costó reconocerlo en un primer momento, mientras que otros destacaron que el nuevo look le da una apariencia totalmente distinta.

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¿Por qué comparan a Yerry Mina con Vinicius Júnior tras cambio de look?

El cambio de imagen de Yerry Mina coincidió con otra transformación que también ha acaparado la atención en el mundo del fútbol: la de Vinícius Júnior.

El brasileño reapareció recientemente con un notable cambio en su rostro, producto de un procedimiento estético, lo que desató miles de reacciones y comparaciones en redes sociales.

Por lo que muchos empezaron a comparar ese cambio radical de Yerry Mina, asegurando que ambos habían quedado completamente irreconocibles.

Yerry Mina y James Rodríguez renovaron sus looks. (Foto Raúl Arboleda / AFP)

Yerry Mina no ha sido el único que ha aprovechado las vacaciones para cambiar de look dentro de la Selección Colombia.

Es el caso de James Rodríguez, quien también tras el Mundial 2026 decidió raparse por completo su cabello, esto como una especie de cierre de ciclo, dejando atrás lo negativo y a la espera de buenas noticias en su futuro futbolístico.