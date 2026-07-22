Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yerry Mina sorprendió con radical cambio físico tras el Mundial, ¿al estilo de Vinícius Jr?

El nuevo aspecto de Yerry Mina generó múltiples reacciones en redes y comparaciones con el brasileño Vinícius Júnior.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Cambio físico de Yerry Mina
Yerry Mina sorprendió con nueva imagen. (Fotos AFP)

Los futbolistas al parecer están aprovechando sus vacaciones para renovar sus imágenes y probar nuevos estilos para la nueva temporada. Este es el caso del defensor colombiano Yerry Mina.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el cambio físico que se hizo el futbolista Yerry Mina?

Yerry Mina volvió a captar la atención de los aficionados, aunque esta vez no por algo deportivo. El defensor colombiano sorprendió a sus seguidores al mostrar un radical cambio de imagen.

En una publicación compartida en sus redes sociales, el futbolista apareció completamente rapado, un estilo muy diferente al que ha utilizado a lo largo de su carrera.

La transformación no pasó desapercibida y rápidamente comenzó a generar todo tipo de comentarios entre los internautas. Algunos seguidores aseguraron que les costó reconocerlo en un primer momento, mientras que otros destacaron que el nuevo look le da una apariencia totalmente distinta.

Artículos relacionados

¿Por qué comparan a Yerry Mina con Vinicius Júnior tras cambio de look?

El cambio de imagen de Yerry Mina coincidió con otra transformación que también ha acaparado la atención en el mundo del fútbol: la de Vinícius Júnior.

El brasileño reapareció recientemente con un notable cambio en su rostro, producto de un procedimiento estético, lo que desató miles de reacciones y comparaciones en redes sociales.

Por lo que muchos empezaron a comparar ese cambio radical de Yerry Mina, asegurando que ambos habían quedado completamente irreconocibles.

Yerry Mina tiene una relación de más de ocho años con Yeraldine Molina
Yerry Mina y James Rodríguez renovaron sus looks. (Foto Raúl Arboleda / AFP)

Yerry Mina no ha sido el único que ha aprovechado las vacaciones para cambiar de look dentro de la Selección Colombia.

Es el caso de James Rodríguez, quien también tras el Mundial 2026 decidió raparse por completo su cabello, esto como una especie de cierre de ciclo, dejando atrás lo negativo y a la espera de buenas noticias en su futuro futbolístico.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La ex de Lamine Yamal reaccionó a su relación con Inés García Talento internacional

Ex de Lamine Yamal habla del futbolista y su novia Inés García: esto dijo

Nicki Nicole, exnovia de Lamine Yamal causó reacciones en redes al pronunciarse sobre la relación del futbolista e Inés García.

Eidevin, Campanita y Tebi sorprendieron al crear contenido juntos. Talento nacional

Eidevin López sufrió aparatosa caída en grabación con Campanita y Tebi Bernal: ¿Qué le pasó?

Eidevin López cayó en plena grabación con Campanita y Tebi Bernal, un momento que desató comentarios en redes sociales.

Lamine Yamal en el Mundial 2026. Talento internacional

Lamine Yamal protagonizó curioso accidente con la copa tras su llegada a España: esto ocurrió

Lamine Yamal quedó captado en un video que dejó en evidencia el accidente que vivió durante el recibimiento del equipo en España.

Lo más superlike

Cómo es un agujero negro Viral

Histórico hallazgo: astrónomos captaron por primera vez la erupción de un agujero negro en tiempo real

Astrónomos captaron por primera vez la erupción de un agujero negro en una galaxia ubicada a 280 millones de años luz de la Tierra.

tebi bernal habla de ansiedad La casa de los famosos

Tebi Bernal reveló los días difíciles que ha tenido, ¿cómo lidiar la ansiedad?

Emmanuel Restrepo se pronunció tras el estreno de MasterChef Celebrity: ¿qué reveló en sus redes? MasterChef Celebrity Colombia

Emmanuel Restrepo se pronunció tras el estreno de MasterChef Celebrity: ¿qué reveló en sus redes?

rosalia responde funa por mensaje contra argentina Rosalía

Rosalía respondió tras fuerte funa por mensaje contra Argentina, ¿fue un error?

Temblor Viral

Video viral: trabajador quedó colgando en una torre a 35 metros de altura durante temblor en México