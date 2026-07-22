¿Feid y Greeicy se besaron? El video que desató una gran confusión en redes sociales

Un video protagonizado por Greeicy desató una ola de reacciones en redes sociales, luego de que varios usuarios creyeran que la cantante aparecía besando a Feid. Las imágenes generaron confusión entre los internautas, quienes no tardaron en comentar y compartir el momento.

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¿Cuál es el video que generó dudas sobre un supuesto beso entre Greeicy y Feid?

Durante la tarde del martes 21 de julio se viralizó en TikTok un corto video en el que la cantante colombiana Greeicy Rendón aparece compartiendo una cena con un hombre cuyo parecido con Feid desató una ola de comentarios.

¿Feid y Greeicy se besaron? (Foto Canal RCN).

La confusión aumentó cuando ambos se besaron, justo en medio de los rumores sobre una supuesta ruptura entre la artista y su prometido, Mike Bahía.

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Sin embargo, poco después los mismos usuarios aclararon la situación al notar que el video había sido publicado en la cuenta oficial de Mike Bahía. De esta manera, además de despejar las dudas sobre la identidad del hombre, también quedó en evidencia que la pareja continúa junta.

¿Por qué internautas confundieron a Mike Bahía con Feid?

Vale la pena destacar que el audiovisual compartido por Mike Bahía era una parodia inspirada en el caso viral del hombre que se molestó porque su cita pidió una hamburguesa triple cuando apenas se estaban conociendo, pero su parecido con el artista urbano se terminó llevando toda la atención.

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La similitud física con el intérprete de Luna fue tal que varios usuarios admitieron haber caído en la confusión. "Pensé que era Ferxxo hasta que vi el usuario", escribió una persona, mientras que otra comentó: "¿Feid en la cuenta de Mike? ¿Son gemelos o qué?". Incluso hubo quienes bromearon con frases como "Es más Ferxxo que el mismo Ferxxo" y "Pensé que era Feid, Dios mío, mi miopía".

Una vez aclarada la confusión, el parecido que varios internautas dijeron ver entre Mike Bahía y Feid siguió dando de qué hablar, convirtiendo el video en uno de los temas más comentados entre los seguidores de la pareja.