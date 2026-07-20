Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La Segura e Ignacio Baladán tendrán a su segundo hijo: así lo anunció la influenciadora

La Segura sorprendió a sus seguidores al anunciar una importante noticia familiar: decidieron ampliar nuevamente su familia.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
La Segura e Ignacio Baladán: así confirmó la influenciadora sus planes de tener otro hijo
La Segura e Ignacio Baladán: así confirmó la influenciadora sus planes de tener otro hijo. (Foto Canal RCN).

La Segura e Ignacio Baladán sorprendieron a sus seguidores al revelar una importante decisión sobre su familia. La influenciadora compartió que la pareja tiene planes de darle la bienvenida a un segundo hijo, generando rápidamente reacciones entre quienes siguen de cerca su relación.

Artículos relacionados

¿La Segura e Ignacio Baladán se casarán por la iglesia?

Hace pocas horas La Segura sorprendió a sus cientos de seguidores al revelar una decisión que había tomado junto a su esposo Ignacio Baladán luego de que le preguntaran sobre cuándo se llevaría a cabo su boda por la Iglesia.

Artículos relacionados

Pues vale la pena recordar que la pareja de influenciadores se comprometió 2024 durante la primera temporada de La casa de los famosos Colombia cuando se encontraba compitiendo, y tras salir se casaron por lo civil.

La Segura reveló la decisión que tomó junto a Ignacio Baladán sobre su familia
La Segura reveló la decisión que tomó junto a Ignacio Baladán sobre su familia. (Foto Canal RCN).

En una reciente dinámica de preguntas y respuestas La Segura habló sobre uno de los próximos pasos que podría dar junto a su esposo al revelar que aún tiene pendiente tomar una decisión importante sobre su futuro.

Artículos relacionados

La influenciadora explicó por medio de un mensaje compartido a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores que están definiendo si su boda por la iglesia llegará antes o después de la llegada de su segundo hijo.

¿La Segura está embarazada nuevamente?

La Segura contó que ambas posibilidades están sobre la mesa: primero cumplir con el matrimonio religioso y luego ampliar la familia, o darle prioridad a la llegada de un nuevo integrante y celebrar la boda más adelante, aclarando así que no se encuentra embarazada, pero sí planean hacerlo realidad.

"Literal estamos a una decisión, jajaja, y es la siguiente: o nos casamos primero por la iglesia, que es lo que nos falta, y dejamos para después concebir nuestro segundo hij@ o primero tenemos nuestro segundo hij@ y después pasado un tiempo nos casamos. Nacho me dijo: toma tú la decisión, y yo aún no sé"

De esta manera, la creadora de contenido aseguró que Ignacio Baladán le dejó a ella la decisión final, aunque reconoció que todavía no sabe cuál opción elegir. Por ahora, la pareja continúa evaluando cuál será el orden de estos dos momentos que hacen parte de sus planes juntos.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

El actor Juan Pablo Llano, exparticipante de MasterChef Celebrity, se vio indignado con la actitud del argentino Paredes tras la final del Mundial. Juan Pablo Llano

Juan Pablo Llano critica a Paredes por su actitud tras perder la final del Mundial 2026

El actor Juan Pablo Llano, exparticipante de MasterChef Celebrity, se vio indignado con la actitud del argentino Paredes tras la final del Mundial.

El hijo de J Balvin no pudo contener las lágrimas tras la derrota de Argentina en el Mundial 2026 J Balvin

Hijo de J Balvin rompió en llanto tras derrota de Argentina en el Mundial 2026 | VIDEO

El hijo de J Balvin no pudo ocultar su tristeza tras la derrota de Argentina en el Mundial 2026 y rompió en llanto luego del resultado.

El guapo actor Luciano D’Alessandro es uno de los cocineros que veremos desde mañana, martes 21 de julio, en las cocinas de MasterChef Celebrity. MasterChef Celebrity Colombia

Luciano D’Alessandro se muestra agradecido por su participación en MasterChef Celebrity

El guapo actor Luciano D’Alessandro es uno de los cocineros que veremos desde mañana, martes 21 de julio, en las cocinas de MasterChef Celebrity.

Lo más superlike

El curioso agüero de Marc Cucurella que habría impulsado a España en el Mundial 2026 Talento internacional

El agüero de Marc Cucurella que habría llevado a España a la victoria en el Mundial 2026

Un curioso agüero heredado a Marc Cucurella tomó protagonismo tras la victoria de España en el Mundial 2026.

Shakira será una de las artistas principales del show de medio tiempo de la final del Mundial. Shakira

Shakira dejó ver parte de la coreografía que mostrará en la final del Mundial 2026

¿Quiénes participarán en MasterChef Celebrity Colombia 2026? MasterChef Celebrity Colombia

Participantes de MasterChef Celebrity 2026 revelaron sus roles en la competencia; ¿será estrategia?

Temblor Viral

Video viral: trabajador quedó colgando en una torre a 35 metros de altura durante temblor en México

Isabella Ladera abrió el debate sobre comer la placenta: estos son los beneficios que se le atribuyen Isabella Ladera

Isabella Ladera reveló que comerá su placenta tras parto: estos son los beneficios de esta práctica