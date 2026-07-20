La Segura e Ignacio Baladán tendrán a su segundo hijo: así lo anunció la influenciadora

La Segura e Ignacio Baladán sorprendieron a sus seguidores al revelar una importante decisión sobre su familia. La influenciadora compartió que la pareja tiene planes de darle la bienvenida a un segundo hijo, generando rápidamente reacciones entre quienes siguen de cerca su relación.

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¿La Segura e Ignacio Baladán se casarán por la iglesia?

Hace pocas horas La Segura sorprendió a sus cientos de seguidores al revelar una decisión que había tomado junto a su esposo Ignacio Baladán luego de que le preguntaran sobre cuándo se llevaría a cabo su boda por la Iglesia.

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Pues vale la pena recordar que la pareja de influenciadores se comprometió 2024 durante la primera temporada de La casa de los famosos Colombia cuando se encontraba compitiendo, y tras salir se casaron por lo civil.

La Segura reveló la decisión que tomó junto a Ignacio Baladán sobre su familia. (Foto Canal RCN).

En una reciente dinámica de preguntas y respuestas La Segura habló sobre uno de los próximos pasos que podría dar junto a su esposo al revelar que aún tiene pendiente tomar una decisión importante sobre su futuro.

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La influenciadora explicó por medio de un mensaje compartido a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores que están definiendo si su boda por la iglesia llegará antes o después de la llegada de su segundo hijo.

¿La Segura está embarazada nuevamente?

La Segura contó que ambas posibilidades están sobre la mesa: primero cumplir con el matrimonio religioso y luego ampliar la familia, o darle prioridad a la llegada de un nuevo integrante y celebrar la boda más adelante, aclarando así que no se encuentra embarazada, pero sí planean hacerlo realidad.

"Literal estamos a una decisión, jajaja, y es la siguiente: o nos casamos primero por la iglesia, que es lo que nos falta, y dejamos para después concebir nuestro segundo hij@ o primero tenemos nuestro segundo hij@ y después pasado un tiempo nos casamos. Nacho me dijo: toma tú la decisión, y yo aún no sé"

De esta manera, la creadora de contenido aseguró que Ignacio Baladán le dejó a ella la decisión final, aunque reconoció que todavía no sabe cuál opción elegir. Por ahora, la pareja continúa evaluando cuál será el orden de estos dos momentos que hacen parte de sus planes juntos.