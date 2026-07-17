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Fredy Guarín compartió romántica foto junto a Andreina Fiallo tras nueva pareja de Sara Uribe

La publicación de Fredy Guarín junto a Andreina Fiallo no pasó desapercibida entre los internautas.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
La romántica foto de Fredy Guarín y Andreina Fiallo que llamó la atención tras noticia de Sara Uribe
La romántica foto de Fredy Guarín y Andreina Fiallo que llamó la atención tras noticia de Sara Uribe. (Foto Canal RCN).

Luego de que Sara Uribe mostrara públicamente a su nueva pareja, Fredy Guarín reapareció en redes sociales con una romántica fotografía junto a Andreina Fiallo, publicación que llamó la atención de sus seguidores por el momento en que fue compartida.

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¿Fredy Guarín reaccionó a la nueva relación sentimental de Sara Uribe?

Hace pocos días, Sara Uribe confirmó públicamente que decidió darse una nueva oportunidad en el amor tras meses de especulaciones en redes sociales. La noticia despertó la curiosidad de muchos de sus seguidores, quienes esperaban conocer la reacción de Fredy Guarín, su expareja y padre de su hijo, Jacobo.

sara uribe y fredy guarin
Sara Uribe está en una nueva relación/CANAL RCN/AFP: Marwan Naamani

La expectativa surgió porque, cuando Guarín confirmó su reconciliación con Andreina Fiallo, madre de sus otros hijos, Sara Uribe se convirtió en tema de conversación por las publicaciones que compartió en sus redes sociales. En esta ocasión, el exfutbolista permaneció alejado de las plataformas digitales hasta la noche del jueves 16 de julio.

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Aunque Guarín no se refirió al nuevo romance de Sara Uribe, sí publicó una romántica fotografía junto a Andreina Fiallo, con quien disfrutó de una salida. Además, bromeó al recordar que antes ella lo invitaba a comer arepa rellena y que, tras retomar su relación, el plan cambió por uno más saludable: "Antes me invitaban a arepa rellena, ahora me invita a açaí".

Así, más que una reacción al anuncio de Sara Uribe, la publicación mostró un momento de su relación con Andreina Fiallo, sin hacer referencia a la vida sentimental de su expareja.

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¿Quién es la actual pareja sentimental de Sara Uribe?

Luego de años soltera, Sara Uribe decidió abrir las puertas de su corazón para iniciar una relación sentimental con Camilo Méndez, un reconocido compositor y cantante del género vallenato que ha ganado gran popularidad en los últimos años por sus colaboraciones con el artista popular Pipe Bueno.

Sara Uribe rompió el silencio tras rumores de tener una relación con Camilo Méndez: ¿qué dijo?
Esto dijo Sara Uribe de Camilo Méndez. | Foto: Canal RCN

Actualmente Méndez suma una comunidad de cerca de 800 mil seguidores en Instagram, en donde ha ido creciendo gracias a su talento y carisma.

Con esta confirmación, Sara Uribe deja atrás su etapa de soltería e inicia un nuevo capítulo en su vida amorosa junto al artista.

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