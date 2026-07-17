La IA que acertó la final del Mundial 2026 ahora impacta al señalar quién será el campeón del mundo

Una inteligencia artificial habría predicho cómo llegaría España a convertirse en campeón del mundo.

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¿Qué mostró la inteligencia artificial sobre la final del Mundial 2026?

En redes sociales comenzó a viralizarse un video que muestra una simulación realizada por una página llamada Análisis Directo, en la que se anticipaba el camino de varias selecciones durante el Mundial 2026 y, además, el enfrentamiento entre España y Argentina en la gran final del torneo, programada para el próximo domingo 19 de julio.

En el video se observa la ruta que, según esta simulación, seguirían las selecciones hasta disputar el título.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue que acertó al señalar que España y Argentina serían los equipos que disputarían la final del Mundial 2026.

Una IA anticipó la final entre España y Argentina y su predicción del campeón. (Foto: Freepik)

Pese a ello, la ruta de ambos seleccionados tuvo varios desaciertos. La simulación fue publicada a principios de julio, cuando muchas de las selecciones aún no habían disputado sus respectivos encuentros, por lo que varios cruces terminaron siendo diferentes a los que finalmente se dieron.

De acuerdo con esa predicción, Brasil y Portugal habrían llegado a los cuartos de final.

Asimismo, Colombia habría derrotado a Suiza para avanzar de ronda. También se mostraba que Portugal y Marruecos estarían entre los equipos clasificados a esa instancia y que, tras un supuesto encuentro entre Argentina y Colombia, la selección albiceleste obtendría la victoria para avanzar a la siguiente fase.

¿Quién levanta la copa Mundial según esta inteligencia artificial?

La inteligencia artificial también mostraba unas semifinales entre Marruecos y Brasil, mientras que por el otro lado España y Argentina aparecían como los vencedores de sus respectivos encuentros para disputar el título del Mundial.

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Finalmente, la simulación señalaba que España sería la selección encargada de levantar la Copa del Mundo.

Una IA anticipó la final entre España y Argentina y su predicción del campeón. (Foto: AFP)

Aunque ese partido todavía no se ha disputado, pues la final se jugará en los próximos días, el video termina mostrando a Lamine Yamal levantando el trofeo de campeón. Lo cierto es que el partido por el tercer lugar será entre Francia e Inglaterra.

Los comentarios en ese momento también llamaron la atención: