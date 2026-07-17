Kourtney Kardashian se pronunció tras fallecimiento de su abuela materna Mary Jo ‘MJ’

Kourtney Kardashian rompió el silencio tras el fallecimiento de un importante miembro de su familia y compartió una emotiva fotografía con la que expresó su dolor. Su pronunciamiento llamó la atención de sus seguidores, quienes no tardaron en enviarle mensajes de apoyo en este difícil momento.

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¿Quién falleció en la familia de Kourtney Karadashian?

El pasado jueves 16 de julio Kris Jenner, madre de las Kardashian Jenner, anunció por medio de sus redes sociales oficiales el fallecimiento de su madre Mary Jo ‘MJ’, uno de los miembros más importantes de la familia.

Falleció la matriarca del clan Kardashian: así dieron a conocer la lamentable noticia. (Foto AFP: Bertrand Guay).

El anuncio fue realizado por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, donde publicó una fotografía de la mujer junto a un extenso mensaje en el que dejó ver el profundo vacío que queda en la familia tras su partida.

“Hoy le dijimos adiós a mi hermosa mamá, MJ. No existen palabras que puedan expresar todo lo que ella significó para mí ni el dolor tan grande que siento al tener que despedirme”.

Hasta el momento, la familia Kardashian-Jenner no ha revelado la causa del fallecimiento de Mary Jo 'MJ', por lo que se desconocen los motivos de su muerte. Sin embargo, su partida ha generado una ola de mensajes de apoyo y condolencias por parte de seguidores y personas cercanas a la familia.

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¿Cómo reaccionó Kourtney Kardashian a la muerte de su abuela Mary Jo 'MJ'?

Horas después de que el anuncio de la muerte de Mary Jo ‘MJ’ se hiciera público, Kourtney Kardashian conmovió a sus seguidores al reaccionar a la lamentable noticia'. A través de sus redes sociales, la empresaria compartió una emotiva fotografía con el que dejó ver el profundo dolor que atraviesa tras esta irreparable pérdida.

Kim Kardashian se despide de su abuela con un emotivo mensaje que conmovió a las redes (Foto RONALD MARTINEZ / AFP)

La instantánea compartida muestra a su abuelita materna cuando era bastante joven y fue acompañada por un emoji de corazón. Y es que aunque la empresaria no escribió ningún mensaje, el gesto fue suficiente para que sus seguidores interpretaran el homenaje como una despedida silenciosa a quien fue una de las figuras más importantes de su familia.