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Él es Nicolás Gallo, el árbitro colombiano que fue elegido para la final del Mundial 2026

Nicolás Gallo será protagonista en la final del Mundial 2026 entre España y Argentina tras ser designado por la FIFA como AVAR.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Nicolás Gallo es el árbitro colombiano que fue elegido para la final del Mundial 2026
Él es Nicolás Gallo, árbitro colombiano elegido para la final del Mundial 2026 / (Foto de AFP)

La FIFA confirmó la designación arbitral para la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, un partido que tendrá presencia colombiana gracias a Nicolás Gallo. El árbitro tolimense hará parte del equipo encargado de impartir justicia en el MetLife Stadium de Nueva York.

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¿Quién es Nicolás Gallo y qué papel tendrá en la final del Mundial 2026?

Aunque el árbitro central del compromiso será el esloveno Slavko Vinčić, Nicolás Gallo tendrá una función clave dentro del equipo arbitral. El colombiano fue seleccionado como AVAR (árbitro asistente de video).

Gallo estará junto al alemán Bastian Dankert, quien ocupará el cargo principal del VAR. La labor del colombiano será apoyar el análisis de las acciones que puedan generar dudas durante el encuentro y mantener comunicación constante con el equipo arbitral.

Para esta edición del Mundial 2026, ningún árbitro colombiano fue elegido como juez central por parte de la FIFA. Sin embargo, la presencia de Gallo en el partido que definirá al campeón representa la participación nacional dentro del grupo de oficiales seleccionados para la final.

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¿Qué hace un AVAR en un partido de fútbol y por qué es importante?

El AVAR cumple una función fundamental dentro del sistema de asistencia arbitral. Mientras el VAR se concentra en revisar las imágenes de una jugada específica y determinar si existe un error claro, el AVAR mantiene seguimiento del desarrollo del partido.

¿Qué hace un AVAR en un partido de fútbol y por qué es importante?
Nicolás Gallo tendrá una importante labor en la final del Mundial 2026 / (Foto de AFP)

Entre sus responsabilidades está observar lo que ocurre en el campo de juego, registrar situaciones relevantes, apoyar la comunicación con el árbitro principal y ayudar durante los procesos de revisión en el monitor.

Esta función requiere experiencia y conocimiento del reglamento, ya que el objetivo es aportar información adicional para que las decisiones tomadas durante el encuentro tengan mayor respaldo.

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¿Qué árbitros estarán en la final del Mundial 2026 entre España y Argentina?

La FIFA estableció un equipo arbitral internacional para la final del Mundial 2026. Slavko Vinčić será el árbitro central del partido entre España y Argentina, acompañado por sus asistentes Tomaz Klancnik y Andraz Kovacic.

La lista completa quedó conformada de la siguiente manera:

  • Árbitro central: Slavko Vinčić
  • Asistente 1: Tomaz Klancnik
  • Asistente 2: Andraz Kovacic
  • Cuarto árbitro: Adham Makhadmeh
  • Quinto árbitro: Mohammad Alkalaf
  • VAR: Bastian Dankert
  • AVAR: Nicolás Gallo
  • SVAR: Khamis Al Marri
  • SBVAR: Tatiana Guzman
  • SBAVAR: Guillermo Pacheco

La elección de Nicolás Gallo representa un reconocimiento a su trayectoria dentro del arbitraje internacional. El colombiano ya había participado en el Mundial 2026 como VAR en el primer partido del torneo y ahora tendrá presencia en el último encuentro de la competencia.

De esta manera, aunque Colombia no disputará la final del certamen, tendrá representación en uno de los partidos más importantes del fútbol mundial a través del equipo arbitral seleccionado por la FIFA.

¿Qué árbitros estarán en la final del Mundial 2026 entre España y Argentina?
El equipo arbitral del Mundial 2026 llama la atención de los fans / (Fotos de Freepik)
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