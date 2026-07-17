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Cintia Cossio reveló por qué se alejó de su página azul; ¿se arrepiente de esa etapa?

Cintia Cossio habló sobre su etapa en la plataforma de contenido exclusivo y explicó por qué no se arrepiente de esa decisión.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Cintia Cossio reveló por qué se alejó de su página azul
Cintia Cossio revela detalles de su página azul / (Foto de Canal RCN y Freepik)

Cintia Cossio volvió a hablar sobre una etapa que hizo parte de su trayectoria digital. La creadora de contenido recordó su experiencia en la “página azul” y reveló si volverá a publicar sus fotos para mayores de edad.

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¿Por qué Cintia Cossio dejó de publicar en su página azul?

Durante una entrevista con Fer Arriella, Cintia Cossio fue consultada sobre su paso por la plataforma de contenido exclusivo, también conocida como “página azul”.

La influencer explicó que lleva cerca de un año y medio sin actividad allí. Aunque reconoció que en algún momento ha pensado en volver, aseguró que actualmente está enfocada en otros proyectos, sus negocios y diferentes aspectos de su vida personal.

¿Por qué Cintia Cossio dejó de publicar en su página azul?
Cintia Cossio lleva un buen tiempo sin actividad en su página azul / (Foto de Canal RCN)

Cintia señaló que su decisión de hacer una pausa responde a un cambio de prioridades y a la etapa que atraviesa actualmente. Para ella, esta experiencia hizo parte de su crecimiento profesional en el mundo digital.

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¿Cintia Cossio se arrepiente de su etapa en la página azul?

Durante la conversación, la creadora de contenido fue clara al hablar sobre su percepción de ese periodo. Cintia aseguró que no se arrepiente de haber ingresado a la plataforma, ya que representó una oportunidad que le permitió alcanzar objetivos económicos y profesionales.

“Sería muy hipócrita de mi parte decir que me arrepiento de algo a lo que que le saqué beneficios durante muchos años.”

¿Cintia Cossio se arrepiente de su etapa en la página azul?
Cintia Cossio cuenta detalles de su etapa en la página azul / (Foto de Canal RCN)

Además, mencionó que siente agradecimiento hacia las personas que apoyaron su trabajo durante ese momento de su carrera. Según explicó, reconocer los beneficios que obtuvo hace parte de aceptar las decisiones que tomó en el pasado.

Cintia también contó que, mientras estuvo activa en la plataforma, estableció acuerdos claros con su pareja y mantuvo límites sobre el tipo de contenido que estaba dispuesta a compartir.

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¿Qué dijo Cintia Cossio sobre su hijo?

Otro de los temas que abordó durante la entrevista fue la forma en que manejó esta etapa frente a su familia, especialmente con su hijo Tiago.

Cintia explicó que prefirió hablar con él de manera directa para evitar que conociera información por terceros. Según contó, buscó explicarle que su trabajo en internet corresponde a una faceta profesional y que eso no define su papel como madre.

La creadora también aseguró que siempre tuvo límites personales dentro de la plataforma y que había aspectos de su vida que decidió mantener fuera del contenido digital.

Sus declaraciones generaron comentarios entre los internautas, quienes hablaron sobre la forma en que Cintia recuerda esa etapa y cómo actualmente está enfocada en nuevos proyectos personales y profesionales.

(Ver desde el minuto 25:49)

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