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Juliana le dijo a La Rosalía la incómoda situación amorosa que vivió con actor colombiano, ¿quién?

Juliana Velásquez le confesó a La Rosalía la decepción que tuvo con reconocido actor quien la cuestionó por su aspecto físico.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Juliana le dijo a La Rosalía la incómoda situación amorosa que vivió con actor colombiano, ¿quién?
Este fue el incómodo momento que vivió Juliana Velásquez con un actor colombiano. | AFP: Dimitrios Kambouris, Angela Weiss y Freepik

El nombre de la reconocida cantante Colombiana Juliana Velásquez se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales por hacer una inesperada revelación que tuvo en su pasado cuando salía con un actor colombiano en El Confesionario de La Rosalía, durante su concierto en la ciudad de Bogotá.

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¿Cuál fue el incómodo momento que vivió Juliana Velásquez con un actor colombiano?

El pasado 16 de julio, La Rosalía, se presentó en el Movistar Arena en el que tuvo la oportunidad de interpretar varias de sus canciones y, también, sorprendió al preguntarle a la cantante Juliana Velásquez por alguna mala situación que haya vivido en el aspecto amoroso.

Juliana le dijo a La Rosalía la incómoda situación amorosa que vivió con actor colombiano, ¿quién?
¿Cuál fue la confesión que hizo Juliana Velásquez? | AFP: Bredget Bennett

Por ello, Juliana aprovechó la oportunidad para revelar en ‘El Confesionario de La Rosalía’ por la incómoda situación que vivió en su pasado con un actor colombiano al que se le desconoce la identidad y reveló las siguientes palabras:

“Yo tengo una historia, como decimos en Colombia, he tenido varias joyitas que son esos hombres que se van por la puerta de atrás, pero una en particular me marcó mucho y no la he contado en público”, dijo Juliana.

Posteriormente, Juliana confesó que el incómodo momento que enfrentó en su pasado fue con un actor colombiano, quien le hizo un despectivo comentario cuando salían:

“Se trata de un actor colombiano muy famoso, protagonista de series nacionales e internacionales, es muy guapo y estábamos grabando una serie, luego empezamos a salir y yo no lo podía creer, en especial, que se hubiera fijado en mí".

Juliana aprovechó el momento para salir con el actor colombiano, pero se desilusionó por un comentario que hizo por su aspecto físico:

Aunque era un romance oculto, fuimos a una terraza, cuando me dijo que conmigo le había ocurrió algo que jamás le había pasado, que no le importaba el físico, aunque no fuera la más guapa”, añadió Juliana.

¿Cómo reaccionó La Rosalía tras la confesión que le hizo Juliana?

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En medio de la confesión que hizo Juliana Velásquez, La Rosalía aprovechó la oportunidad para expresarle que hizo bien en alejarse del actor colombiano:

Juliana le dijo a La Rosalía la incómoda situación amorosa que vivió con actor colombiano, ¿quién?
Así reaccionó La Rosalía tras confesión de Juliana. | AFP: Critina Quicler

“El hombre debió verse como un dibujo hecho con la mano izquierda”, añadió La Rosalía.

Aunque por el momento se desconoce la identidad del actor colombiano, Juliana expresó que se alejó por completo de él y no volvieron a mantener contacto.

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