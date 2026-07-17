Lamine Yamal lanzó inesperada advertencia a Argentina antes de la final del Mundial 2026; ¿qué dijo?

La final del Mundial 2026 todavía no se juega y Lamine Yamal ya dio de qué hablar. Un mensaje del español antes de enfrentar a Argentina generó todo tipo de reacciones entre los aficionados.

¿Qué dijo Lamine Yamal sobre Argentina antes de la final del Mundial 2026?

Lamine Yamal aparece en un mensaje que llamó la atención antes de la final del Mundial 2026. En el contenido, el jugador español habla sobre Argentina y hace referencia al planteamiento del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

“Se prepara Argentina porque esta vez Infantino no lo va a salvar. Ya sabemos su estilo de juego, si no le haces daño antes de los 90 minutos, Scaloni aplica cambios que cambian el partido”, dice el mensaje.

Además, incluyó una frase dirigida a Lionel Messi:

“Messi, ahora será mi turno, yo te voy a bañar y yo le daré la segunda estrella a La Roja”.

El mensaje también hizo referencia al duelo ante Argentina y dejó una frase en la que Lamine Yamal aseguró que España buscará imponerse en la final y demostrar su nivel frente al equipo de Lionel Messi.

Estas palabras generaron reacciones entre los internautas, quienes siguen atentos al enfrentamiento entre Argentina y España y al duelo entre dos generaciones del fútbol.

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¿Por qué se volvió viral la foto de Lamine Yamal y Lionel Messi?

Una de las historias que acompaña esta final es la fotografía en la que aparecen Lionel Messi y Lamine Yamal cuando el español era apenas un bebé.

La imagen fue tomada en 2007 durante una sesión benéfica organizada por UNICEF, la Fundación FC Barcelona y el diario Sport en el Camp Nou. La familia de Yamal participó en un sorteo y obtuvo la oportunidad de compartir con un jugador del Barcelona.

En redes se volvió viral la foto de Lamine Yamal y Lionel Messi / (Fotos de AFP)

En ese momento, Lamine terminó junto a Messi, quien tenía 20 años. La fotografía quedó guardada durante años hasta que Mounir Nasraoui, padre del futbolista español, la publicó en redes sociales con la frase “el comienzo de dos leyendas”.

Casi dos décadas después, la imagen volvió a circular debido a la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. Los aficionados han recordado aquella escena al ver que ambos futbolistas se enfrentarán en uno de los partidos más importantes del torneo.

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¿Cuándo es la final Argentina vs España del Mundial 2026 y dónde verla?

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España se jugará este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de New Jersey. El partido iniciará a las 2:00 p.m. (hora Colombia).

El encuentro definirá al campeón de la edición número 23 de la Copa del Mundo, con Argentina y España como las selecciones que llegaron hasta la última instancia del torneo.

En Colombia, los aficionados podrán seguir la transmisión por Canal RCN y mediante su aplicación oficial, donde estará disponible la cobertura de la final que definirá al nuevo campeón mundial.