La actriz falleció a causa de problemas de salud a sus 81 años, en su país natal en la ciudad de Dublin. Se espera que la familia revele más información pronto.

La actriz falleció a sus 81 años y de acuerdo con su agente ya tenía problemas de salud desde antes (Foto por Freepik).

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¿Quién fue la reconocida actriz de Mi pobre angelito que falleció?

Se trata de Brenda Fricker la actriz origen irlandés quien falleció en Dublin. Su agente, Phil Belfield, confirmó la noticia en una entrevista con la BBC, y aseguró que la artista murió tras "un periodo de mala salud".

Fricker inició su carrera como periodista en Irlanda como asistente del director de arte. Sin embargo, tiempo después descubrió que su vocación era la actuación y comenzó a hacer castings para aparecer tanto en obras de teatro, en películas y en telenovelas.

Interpretó su primer papel a los diecinueve años en 'Of Human Bondage' en el año 1964. Posteriormente apareció varias telenovelas británicas y años después decidió dar el salto a Hollywood.

La actriz interpretó a uno de los papeles más recordados e icónicos, por los fans, de la película Mi pobre Angelito 2 (Foto por Freepik).

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¿Cuál es el papel que interpretó Brenda Fricker en Mi pobre angelito 2?

Brenda Fricker es recordada por su interpretación en Mi pobre angelito 2 en 1992 cuando realizó el papel de la señora de las palomas en uno de los lugares más icónicos de Nueva York, el Central Park. En su papel interpretó a una mujer solitaria que termina entablando una amistad con el protagonista, Kevin McCallister, interpretado por Macaulay Culkin.

El personaje trascendió generaciones y se volvió bastante popular en la reconocida saga navideña de Mi pobre angelito.

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¿Cuál es el legado artístico de Brenda Fricker?

La actriz consiguió la fama cuando interpretó a Bridget Fagan Brown en la película de Mi pie izquierdo en 1989. La trama gira en torno a un escritor y pintor irlandés que tenía una parálisis, y aprendió a comunicarse con su pie izquierdo.

La película logró bastante acogida por parte del público, y en 1990 Brenda Fricker ganó el Oscar a mejor actriz de reparto.

También se convirtió en la primera artista irlandesa en ganarse este premio por parte de la Academia y en su discurso de agradecimiento le dedicó el premio al personaje con la siguiente frase:

Cualquiera que dé a luz 22 veces merece uno de estos.

Brenda Fricker interpretó a la madre de Christie Brown, quien tuvo 22 hijos. Con esta bromeó y expresó su admiración frente a la capacidad de las madres de dar a luz tantas veces.