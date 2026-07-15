La actriz falleció a sus 95 años y fue uno de los personajes más emblemáticos del cine mexicano, pues se destacó por su diciplina, presencia escénica, y dejó un legado artístico que marco a varias generaciones. Su fallecimiento generó varias reacciones incluyendo el sentido pésame de la exparticipante de La casa de los famosos México, Laura Zapata.

La reconocida actriz dejó un gran legado al interpretar papeles icónicos tanto en el cine mexicano como en la televisión (Foto por Freepik).

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¿Quién fue la reconocida actriz del cine mexicano que falleció?

Se trata de la actriz mexicana Elsa Aguirre, quien inició su carrera participando en el concurso de belleza organizado por CLASA Films Mundiales que le abrió las puertas al mundo del cine.

Una de sus primeras apariciones en la pantalla grande fue en una película de comedia y ciencia ficción dirigida por Emilio José Muriel. Allí interpretó el papel de ministra de salubridad. Sin embargo, su carrera despegó cuando fue elegida como la protagonista de la película Don Simón de Lira en 1946.

Elsa Aguirre actuó en más de 50 películas de distintos géneros y trabajó con figuras renombradas de la industria como Pedro Infante, Dolores del Río, Cantinflas, Jorge Negrete, Ignacio López Tarso, entre otras.

De igual manera, participó en la pantalla chica en novelas como: Una mujer, Lo blanco y lo negro, Acapulco, cuerpo y alma, Lo que es el amor, y Mujeres engañadas.

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¿Cómo falleció la reconocida actriz del cine mexicano Elsa Aguirre?

De acuerdo con la Asociación Nacional de Intérpretes, Elsa Aguirre falleció el 15 de julio en horas de la madrugada. Sin embargo, se desconocen las causas de su muerte, y se espera que su familia se pronuncie pronto.

En los últimos años Elsa Aguirre se encontraba con oxígeno para ayudarla a respirar, pero superó la bronconeumonía en el año 2023. En entrevistas posteriores la actriz habló sobre sus hábitos saludables y su rutina para garantizar su bienestar.

Actualmente se desconocen las causas de la muerte de la actriz Elsa Aguirre (Foto por Freepik).

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¿Cuál fue la reacción de Laura Zapata tras conocer sobre el fallecimiento de Elsa Aguirre?

La actriz y exparticipante de La casa de los Famosos México en la sexta temporada, Laura Zapata se pronunció frente al fallecimiento de Elsa Aguirre por medio de una publicación en redes sociales.

Laura Zapata afirmó que era una noticia que le generaba tristeza, y le envió toda su admiración por el legado en la industria.

Tuve el privilegio de recibirla como invitada en mi programa de radio 'Indiscreciones de Sobremesa', donde pude conocer de cerca su elegancia, su inteligencia y la enorme calidad humana que siempre la distinguió.

La actriz compartió una foto de las dos varios años atrás y terminó su mensaje deseándole que descansara en paz.