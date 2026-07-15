La Segura sufrió un ataque que afectó su rostro: contó lo sucedido

La creadora de contenido Natalia Segura, conocida en el mundo digital como La Segura, preocupó a sus seguidores al revelar que sufrió un ataque que terminó afectando su rostro. A través de sus redes sociales, explicó qué fue lo que ocurrió, cómo se presentó la situación y mostró las consecuencias que le dejó este inesperado incidente.

¿Cómo ocurrió el ataque en el rostro que sufrió La Segura?

Durante la mañana de este miércoles 15 de julio La Segura sorprendió a sus seguidores al aparecer con una visible marca en el rostro y explicar que todo ocurrió por un inesperado momento con su hijo.

La Segura reveló el inesperado incidente con su hijo que afectó su rostro. (Foto Canal RCN).

A través de un video compartido por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, contó que el pequeño la mordió con tanta fuerza que le dejó una lesión, situación que la preocupó porque al día siguiente debía cumplir con una sesión de fotos y otros compromisos de trabajo.

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“Buenos días para las que no fueron atacadas por sus hijos. O sea, ¿usted me está viendo eso?”

Mientras mostraba la marca, la creadora de contenido comentó que no sabe cómo quitarle a su hijo la costumbre de morder y aseguró que, en esta ocasión, el incidente fue más fuerte de lo habitual. Incluso preguntó a sus seguidores qué podía hacer para evitar que este comportamiento se repitiera.

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“Amiga, no sé cómo quitarle el vicio de morder, pero esto ya fue otro nivel. ¿Qué hago? Mañana tengo fotos, tengo que trabajar, y este hombre me mordió horrible”

¿Cómo sobrellevó La Segura la situación con su hijo?

Más adelante, también se dirigió al menor y, en tono de reproche, le dijo que estaba muy molesta por lo sucedido y que la mordida le había dolido. Aunque no se trató de un ataque de otra persona, sino de un accidente ocurrido en medio de la convivencia con su hijo, el hecho causó preocupación entre sus seguidores.

“Usted sabe lo que me hizo, ¿cierto, hijo? Hoy no estoy con consentimientos. Estoy muy molesta contigo, eso no se hace, me duele”