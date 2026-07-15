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Papá de Luis Díaz desató reacciones al compartir críticas a James Rodríguez tras el Mundial 2026

Papá de Luis Díaz compartió una crítica sobre James Rodríguez tras el Mundial 2026 y generó conversación en redes.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Mané Díaz desató reacciones al compartir críticas a James Rodríguez
Mané Díaz desató reacciones al compartir críticas a James Rodríguez / (Fotos de AFP)

La actividad de 'Mane' Díaz en sus redes sociales volvió a captar la atención de los seguidores de la Selección Colombia, luego de una publicación relacionada con James Rodríguez que dio de qué hablar.

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¿Qué video compartió el papá de Luis Díaz sobre James Rodríguez?

'Mane' Díaz, padre del delantero Luis Díaz, publicó en las historias de su cuenta de Instagram un video que contenía un comentario del periodista Carlos Antonio Vélez sobre el desempeño de James Rodríguez durante len el Mundial 2026.

En el fragmento, Vélez analizaba el equipo y hacía una comparación entre el entorno que tiene Luis Díaz en el Bayern Múnich y el que encuentra cuando juega con la selección nacional. Según explicó, el atacante no cuenta con las mismas condiciones para desarrollar su juego.

Durante su análisis también se refirió al capitán colombiano y cuestionó su aporte físico en el torneo.

"Lucho no hizo lo que hace normalmente allá en el Bayern porque en el Bayern juegan distinto a como juega Colombia", afirmó el periodista.

Posteriormente añadió que, cuando Luis Díaz busca apoyo en ataque, James Rodríguez no responde con la misma velocidad que algunos de sus compañeros en el club alemán, comentario que fue el centro del video compartido por 'Mane' Díaz.

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¿Cómo fue el rendimiento de James Rodríguez en el Mundial 2026?

El volante colombiano fue uno de los futbolistas más comentados durante la participación de Colombia en la Copa del Mundo. James Rodríguez no disputó ningún compromiso completo, no registró goles ni asistencias y recibió comentarios divididos por su rendimiento.

Pese a ello, el mediocampista mantuvo el respaldo del técnico Néstor Lorenzo y de varios integrantes del plantel, quienes lo señalaron como un jugador importante dentro del grupo y destacaron su liderazgo durante la competencia.

¿Cómo fue el rendimiento de James Rodríguez en el Mundial 2026?
En redes destacan el rendimiento de James Rodríguez en el Mundial 2026 / (Foto de AFP)

Tras la eliminación frente a Suiza, James Rodríguez abandonó el estadio sin atender a los medios de comunicación. Hasta el momento, tampoco ha publicado mensajes relacionados con el resultado en sus redes sociales.

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¿Qué había dicho antes el papá de Luis Díaz sobre James Rodríguez?

La publicación llamó la atención porque días antes 'Mane' Díaz había dedicado un mensaje de cumpleaños al capitán de la Selección Colombia, con motivo de sus 35 años.

En esa ocasión compartió una fotografía de James Rodríguez y expresó sus buenos deseos para el futbolista. En el mensaje destacó las alegrías que ha brindado a los colombianos durante su carrera y le deseó éxito en sus próximos proyectos.

Por ese antecedente, varios fans consideran que la historia compartida podría haber sido una confusión o un error al momento de publicar el contenido. Hasta ahora, el padre de Luis Díaz no se ha pronunciado públicamente al respecto.

¿Qué video compartió el papá de Luis Díaz sobre James Rodríguez?
Papá de Luis Díaz dedicó emotivo mensaje a James Rodríguez / (Foto de AFP)
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