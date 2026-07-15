Así lucía Valentino Lázaro, exparticipante de La casa de los famosos, cuando pesaba casi 100 kilos

Valentino Lázaro, exparticipante de La casa de los famosos Colombia tercera temporada, sorprendió a sus seguidores al mostrar una fotografía de cuando pesaba cerca de 100 kilos, dejando ver el cambio físico que ha logrado con el paso del tiempo.

¿Cómo lucía Valentino Lázaro cuando pesaba casi 100 kilos?

El creador de contenido Valentino Lázaro sorprendió a sus cientos de seguidores al compartir una fotografía con la que mostró cómo lucía antes de ganar fama. El influenciador, que celebró su cumpleaños número 27 hace pocos días, recordó esa etapa de su vida luego de que uno de sus seguidores le preguntara por su pasado.

Valentino Lázaro sorprendió al mostrar cómo lucía antes de perder peso. (Foto Canal RCN).

La solicitud llegó durante una dinámica de preguntas y respuestas en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde un fan le pidió una "foto de cómo solías ser".

En respuesta, Lázaro publicó una imagen tomada años atrás en la que aparece con un suéter navideño de Mickey Mouse y un gran helado en la mano mientras disfrutaba de un viaje a Disney.

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La fotografía estuvo acompañada de un breve mensaje con el que reconoció que en ese momento tenía un peso mayor: "casi 100 kilos de amor, jajaja".

Valentino Lázaro se tomó con humor el recuerdo y dejó ver que no tiene problema en compartir imágenes de su pasado con quienes siguen de cerca su contenido.

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¿Cómo reaccionaron los fans de Valentino al ver cómo lucía antes de su fama?

La fotografía no tardó en llamar la atención de sus seguidores, quienes pudieron conocer cómo lucía el creador de contenido antes de hacerse conocido en redes sociales.

La publicación generó decenas de reacciones y comentarios de usuarios que se mostraron sorprendidos por el cambio físico que ha tenido con el paso de los años y destacaron la transformación que ha experimentado desde entonces:

"Qué locura el cambio que tuvo", "Se nota que le metió mucho juicio", "Nunca me imaginé que antes se viera así", "Lo importante es que se ve feliz con su proceso", "Mis respetos, bajar tanto de peso no es fácil", "Qué bueno que comparta estas fotos y muestre cómo fue su proceso", fueron algunos de ellos.