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Alejandro Estrada reaccionó al polémico video viral de la hamburguesa triple, ¿defendió al hombre?

Alejandro Estrada reaccionó al video viral de la hamburguesa triple y causó furor con lo que dijo de la mujer.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Alejandro Estrada habló del video de la hamburguesa triple
Alejandro Estrada no se quedó callado y reaccionó al polémico video de la hamburguesa triple. (Fotos: Canal RCN y Freepik)

El actor y ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, Alejandro Estrada, reaccionó al video viral de la llamada historia de la hamburguesa triple.

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¿Qué dijo Alejandro Estrada sobre la hamburguesa triple?

Alejandro Estrada decidió compartir su opinión sobre la polémica que surgió alrededor de una primera cita y la elección del pedido que hizo una mujer durante el encuentro.

La historia comenzó cuando un hombre publicó un video en el que relató una experiencia que tuvo durante una primera cita.

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Según contó, invitó a una mujer a comer y ella decidió pedir una hamburguesa triple, una elección que, según él, le generó desconfianza.

Alejandro Estrada habló del video de la hamburguesa triple
Alejandro Estrada no se quedó callado y reaccionó al polémico video de la hamburguesa triple. (Foto: Canal RCN)

Este hombre aseguró que esa decisión fue una "red flag" y afirmó que la mujer podría estar buscando un "sugar daddy", pues para él está mal visto el pedido de la mujer.

El video de este hombre se volvió viral y muchos reaccionaron, incluso el actor Alejandro Estrada se sumó y dio su opinión.

¿Por qué Alejandro Estrada defendió a la mujer de la hamburguesa triple?

El actor aseguró que le sorprendía más la reacción del hombre que el pedido de la mujer durante la cita.

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"¿No les parece increíble que haya una polémica porque una mujer pidió una hamburguesa triple en su primera cita? A mí se me hace más increíble que un hombre haya hecho un video para quejarse de esto, la verdad", expresó.

Alejandro Estrada también explicó que, desde su perspectiva, la mujer actuó de la mejor manera porque esa situación le permitió conocer la forma de pensar de la otra persona desde el primer encuentro.

Alejandro Estrada habló del video de la hamburguesa triple
Alejandro Estrada no se quedó callado y reaccionó al polémico video de la hamburguesa triple. (Foto: Canal RCN)

"Yo creo que ella lo hizo perfecto, que en la primera cita lo puso a prueba y se dio cuenta de que él no era", comentó el actor.

El actor también señaló que si eso fue por una simple hamburguesa cómo será este hombre en una relación de pareja.

Finalmente, Alejandro Estrada manifestó que la primera cita representa una oportunidad para causar una buena impresión y que ese primer encuentro debe servir para ella tenga ganas de volver a verlo: “es para lucirse”.

 

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