Hanny Vizcaíno confesó qué es lo que más le gusta de su personaje en "Pa' Seguirte Queriendo"

Hanny Vizcaíno sorprendió a sus seguidores al confesar cuál era la característica favorita del personaje que interpretará en “Pa’ Seguirte Queriendo”. Además, confesó su emoción por el lanzamiento de la serie.

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¿Qué personaje interpretará Hanny Vizcaíno en Pa’ Seguirte Queriendo?

“Pa’ Seguirte Queriendo” llegará a la pantalla de Canal RCN como la secuela de una de las series más exitosas de hace algunos años en Colombia. Se trata de “Pa’ Quererte”, una telenovela que logró enganchar fácilmente a los televidentes gracias a la historia cercana y cotidiana que narraba.

Básicamente, es el relato de la vida de Mauricio Reina, un exitoso y adinerado diseñador, interpretado por Sebastián Martinez, cuya vida cambia por completo cuando se entera de que es padre de Isabel Trujillo, una niña una niña madura y segura de 8 años.

Efectivamente, el papel de Isabel lo interpretó Hanny Vizcaíno, y gracias a su gran actuación, se convirtió en una de las actrices infantiles más reconocidas del país.

Papel de Hanny Vizcaíno en Pa' Quererte (Foto de Canal RCN)

¿Qué dijo Hanny Vizcaíno sobre el personaje que interpretará en “Pa’ Seguirte Queriendo”?

En la segunda parte de la exitosa serie, Hany Vizcaíno seguirá interpretando el papel de Isabel Trujillo; sin embargo, habrá cambios muy drásticos en la personalidad del personaje, ya que no será una niña, sino una adolescente.

Los retos que tendrá que enfrentar la familia ahora tendrán que ver con esta nueva etapa; dificultando la comunicación y la confianza que tanto le costó construir con su papá.

Teniendo en cuenta eso, hace algunas horas el Canal RCN compartió una publicación en la que resaltó las dos características más importantes que los personajes tendrían en esta nueva temporada. En el caso de Isabel las opciones fueron:

Espíritu libre Rebeldía Total

Hanny, a través de sus historias de Instagram, compartió la publicación y aseguró que:

Mi poder dos es el favorito

Su confesión emocionó a muchos de sus seguidores, ya que muestra algunos detalles de lo que se podrá ver de la personalidad de Isabel en “Pa’ Seguirte Queriendo”.

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¿Cuándo es el estreno de “Pa’ Seguirte Queriendo”?

El estreno de “Pa’ Seguirte Queriendo” será el próximo martes 21 de julio a las 9:30 p.m. en la pantalla del Canal RCN.

Así se ve el elenco completo de la serie "Pa' Seguirte Quriendo" (Foto de Canal RCN)

Se espera que los televidentes logren conectar con los personajes y la historia tal como lo hicieron con “Pa’ Quererte”.