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Mariana Zapata revela detalles de la nueva casa de Juanda Caribe; ¿vivirán juntos?

Mariana Zapata reveló detalles sobre la nueva casa de Juanda Caribe en Medellín y habló de dónde estará ubicada.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Mariana Zapata reveló detalles sobre la nueva casa de Juanda Caribe en Medellín
Mariana Zapata habló sobre la nueva casa de Juanda Caribe en Medellín / (Foto de Canal RCN)

Mariana Zapata volvió a llamar la atención tras compartir nuevos detalles sobre uno de los proyectos personales de Juanda Caribe. Sus declaraciones despertaron preguntas entre los seguidores sobre el futuro de ambos y cómo será esta nueva etapa.

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¿Dónde será la nueva casa de Juanda Caribe?

Juanda Caribe respondió recientemente varias preguntas de sus seguidores a través de una dinámica en redes sociales. Durante la conversación, uno de los usuarios quiso saber cuál sería su próximo lugar de residencia y si tenía pensado mudarse definitivamente a Medellín.

El finalista de La casa de los famosos Colombia confirmó que muy pronto recibirá un apartamento en la capital antioqueña, noticia que, según expresó, lo tiene entusiasmado por las oportunidades que representará para sus planes.

De acuerdo con Juanda Caribe, establecerse en Medellín contribuirá al desarrollo de sus proyectos empresariales y artísticos.

¿Dónde será la nueva casa de Juanda Caribe?
Juanda Caribe revela detalles de su nueva vivienda / (Foto de Canal RCN)

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Además, explicó que este cambio también representa una nueva etapa para su estilo de vida, ya que espera aprovechar las posibilidades que ofrece la ciudad para continuar con su crecimiento profesional.

Aunque no entregó una fecha exacta para recibir el inmueble, sí dejó claro que el proceso ya está adelantado y que espera instalarse allí una vez le sea entregado oficialmente.

¿Qué dijo Mariana Zapata sobre la nueva casa de Juanda Caribe?

Durante una transmisión en vivo, Mariana Zapata y Juanda Caribe conversaron con sus seguidores y respondieron diferentes preguntas. En medio del espacio, un usuario quiso saber si la pareja ya vive bajo el mismo techo.

¿Qué dijo Mariana Zapata sobre la nueva casa de Juanda Caribe?
Mariana Zapata reveló detalles sobre la nueva casa de Juanda Caribe / (Foto de Canal RCN)

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Ante esa inquietud, Mariana aclaró que Juanda Caribe todavía está próximo a recibir su apartamento en Medellín. Además, explicó que Albeiro Zapata, su padre, será quien se encargará de recibir el inmueble cuando sea entregado.

La creadora de contenido también reveló que el apartamento estará ubicado cerca de la zona donde ella reside actualmente. Sin embargo, precisó que no estará en la misma unidad residencial, aunque sí en un sector cercano y bien ubicado de la ciudad.

Estas declaraciones hicieron que varios internautas comenzaran a preguntarse si esta cercanía podría significar un paso más en la relación de ambos. Sin embargo, ni Juanda Caribe ni Mariana Zapata afirmaron que tengan planes de vivir juntos.

Por ahora, lo único que confirmaron es que el creador de contenido iniciará una nueva etapa en Medellín una vez reciba su apartamento, mientras ambos continúan compartiendo momentos con sus seguidores a través de redes sociales.

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