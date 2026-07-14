Greeicy reaccionó al parto de Isabella Ladera; su comentario no pasó desapercibido en redes

El nacimiento del hijo de Isabella Ladera y Hugo García generó múltiples reacciones en redes sociales. Entre los mensajes que aparecieron tras el anuncio, uno de Greeicy terminó llamando la atención de los internautas.

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¿Cómo fue el parto de Isabella Ladera?

Isabella Ladera anunció el nacimiento de su hijo Koa el sábado 11 de julio de 2026. El bebé es fruto de su relación con el deportista peruano Hugo García y se convirtió en el primer hijo de la pareja, mientras que para la influenciadora representa su segundo hijo, ya que tiene a Mía Antonella.

La influencer decidió vivir un parto humanizado en su casa y en agua. El nacimiento ocurrió en una piscina inflable instalada en su vivienda, sin epidural ni intervenciones médicas convencionales.

Isabella Ladera reveló detalles sobre el nacimiento de su bebé / (Foto de AFP y Freepik)

A través de sus redes sociales contó que el trabajo de parto se extendió durante 26 horas.

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En su publicación explicó que las contracciones fueron un proceso transformador y que, aunque en algunos momentos pensó en desistir, el acompañamiento de las personas que estaban con ella la motivó a continuar hasta que, después de tres pujos, nació Koa.

Para afrontar el proceso utilizó ejercicios de respiración, afirmaciones, audios de frecuencias y oración durante las contracciones, en lugar de medicación para el manejo del dolor.

Isabella Ladera compartió su experiencia de parto / (Foto de AFP)

Hugo García permaneció junto a ella durante todo el parto. En las fotografías compartidas por ambos se observa a Isabella sosteniendo al recién nacido mientras permanece dentro de la tina, acompañada por el deportista.

La publicación estuvo acompañada por un mensaje en el que Isabella reflexionó sobre la experiencia del nacimiento y aseguró que el proceso le recordó la capacidad del cuerpo para dar vida.

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¿Qué dijo Greeicy sobre el parto de Isabella Ladera?

Las fotografías del nacimiento de Koa reunieron miles de "me gusta" y comentarios de seguidores y figuras públicas que felicitaron a Isabella Ladera y Hugo García por la llegada de su hijo.

Entre los mensajes apareció uno de Greeicy, quien escribió una dedicatoria que, aunque corta, llamó la atención:

"Vida".

Aunque se trató de un comentario breve, fue suficiente para generar conversación entre los fans. Varios usuarios afirmaron que les sorprendió ver a la cantante colombiana reaccionando a la publicación, ya que desconocían si existía algún tipo de cercanía entre ambas.

Hasta el momento, ni Greeicy ni Isabella Ladera han explicado públicamente si mantienen una amistad o si han coincidido anteriormente en otros espacios.