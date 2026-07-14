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Juanda Caribe reveló por qué no ha vuelto a compartir con su hija, ¿Sheila lo prohibió?

Juanda Caribe explicó por qué no ha vuelto a compartir con su hija y aclaró si Sheila le impidió verla.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
La razón por la que Juanda Caribe ya no publica fotos ni videos con su hija
La razón por la que Juanda Caribe ya no publica fotos ni videos con su hija. (Foto Canal RCN).

Tras varias semanas de preguntas por parte de sus seguidores, Juanda Caribe explicó por qué no ha vuelto a compartir contenido junto a su hija y aclaró cuál es la situación que atraviesa actualmente. Sus declaraciones también despertaron dudas sobre el papel de Sheila en esta decisión y avivaron la polémica entre los influenciadores.

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¿Sheila le prohibió a Juanda Caribe ver a su hija?

Durante la mañana de este martes 14 de julio Juanda Caribe decidió realizar una dinámica de preguntas y respuestas a través de sus redes sociales en donde varios seguidores le habrían preguntado por qué ya no comparte fotografías y videos junto a su hija como lo hacía antes, especialmente desde que confirmó su relación con Mariana Zapata.

Juanda Caribe explicó por qué ya no muestra a su hija en redes
Juanda Caribe explicó por qué ya no muestra a su hija en redes. (Foto Canal RCN).

Con un mensaje publicado a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, el creador de contenido aseguró que continúa disfrutando de tiempo con la menor y que conserva muchos recuerdos de esos encuentros.

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"He compartido con mi bebé el tiempo que se me ha permitido y lo aprovecho al máximo, tengo el celular lleno de fotos y videos hermosos con mi hija", escribió.

Su respuesta despertó dudas entre algunos internautas, quienes interpretaron la frase "el tiempo que se me ha permitido"como una posible referencia a un acuerdo sobre las visitas. Sin embargo, Juanda Caribe no mencionó en ningún momento que Sheila, su expareja, le haya prohibido publicar contenido con la niña.

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¿Por qué Juanda Caribe no volvió a compartir contenido con su hija en redes?

En el mismo mensaje, el influenciador explicó que una de las principales razones por las que ya no muestra tantos momentos junto a su hija es porque quiere proteger su privacidad. Aunque confesó que le encanta expresar públicamente el amor que siente por ella.

"Amo publicarla porque me encanta gritar que la amo, que es mi todo y que estoy orgulloso de ella, pero también sé la maldad que existe aquí y por eso no todo lo publico, a veces los mejores momentos no llevan flash, ni píxeles", agregó.

Juanda Caribe rompió el silencio sobre la ausencia de su hija en sus publicaciones
Juanda Caribe rompió el silencio sobre la ausencia de su hija en sus publicaciones. (Foto Canal RCN).

Con esto, Juanda Caribe dejó claro que sigue compartiendo con su hija y que gran parte de los momentos que viven juntos permanecen fuera de las redes sociales por decisión propia. Aunque sus palabras generaron especulaciones entre algunos usuarios, el influenciador nc afirmó que su expareja le impidiera publicar imágenes o videos de la menor.

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