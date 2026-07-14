Beba rompió el silencio y se pronunció tras rumores de embarazo: "me asusté un poquito"

Tras varios días de comentarios en redes sociales, Beba decidió responder públicamente a las versiones que aseguraban que estaría esperando un hijo. La creadora de contenido compartió un mensaje que no pasó desapercibido entre los internautas.

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¿Por qué se rumora que Beba está embarazada?

Desde que terminó su participación en La casa de los famosos Colombia, Valerie de la Cruz, conocida como Beba, ha compartido con varios aspectos de su rutina diaria. En sus publicaciones ha mostrado momentos junto a su pareja, viajes y el proceso de adaptación a la vida fuera del reality.

Beba ha llamado la atención de los internautas en redes sociales / (Foto de Canal RCN)

Sin embargo, en medio de ese contenido comenzaron a circular comentarios sobre un supuesto embarazo. Aunque no se conoce con certeza el origen de los rumores, varios internautas relacionaron estas versiones con un episodio ocurrido durante el programa.

Mientras hacía parte del reality, Beba tuvo que realizarse una prueba de embarazo luego de presentar algunas sospechas. En ese momento, el resultado fue negativo y la participante reaccionó con lágrimas al revelar que tenía la ilusión de convertirse en madre.

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Ese recuerdo llevó a algunos seguidores a considerar que la pareja podría estar buscando formar una familia, por lo que las especulaciones crecieron en diferentes plataformas.

¿Qué dijo Beba sobre su supuesto embarazo?

A través de sus historias de Instagram, Beba decidió aclarar la situación luego de enterarse de los comentarios que circulaban en redes sociales.

Beba rompió el silencio sobre su supuesto embarazo / (Foto de Canal RCN)

En un video grabado frente a un espejo, mientras mostraba su atuendo para entrenar, explicó que incluso ella llegó a sorprenderse al escuchar las versiones sobre un posible embarazo, pues, no entendía el orgien de los rumores.

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La creadora de contenido comentó que durante más de una semana había notado el abdomen inflamado y también había aumentado de peso, situación que podría haber ocasionado que algunas personas comenzaran a hacer ese tipo de comentarios.

Además, aprovechó para explicar que suele asistir al gimnasio con las camisetas anchas de su esposo, por lo que pidió que no se generen conclusiones por la ropa que utiliza para entrenar.

"No estoy embarazada, estoy en mis días", expresó.

Con esa publicación, la influenciadora dio por cerrados los rumores y respondió de forma directa a las preguntas que durante los últimos días habían ocupado buena parte de las conversaciones de sus seguidores en redes sociales.