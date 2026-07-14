Juanda Caribe sorprendió con radical decisión sobre su futuro y explicó sus razones

Juanda Caribe, una de las personalidades del mundo del entretenimiento que constantemente acapara la atención en redes sociales, nuevamente dio de qué hablar luego de que anunciara públicamente que tomó radical decisión sobre su futuro, anuncio que, como era de esperarse, no pasó desapercibido entre los internautas.

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¿Cuál fue la importante decisión que tomó Juanda Caribe sobre su futuro?

A través de su cuenta de Instagram, en donde el exparticipante de La casa de los famosos Colombia ha construido una comunidad de millones de seguidores, sorprendió al realizar la famosa dinámica de preguntas y respuestas, espacio en el que se sinceró sobre los proyectos que se vienen de aquí en adelante en medio de la polémica por su ruptura con Sheila Gándara.

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Sin duda, uno de los temas que más generó curiosidad entre los usuarios, fue su vida personal y los cambios que se vienen, por lo que uno de ellos decidió preguntarle lo siguiente: ¿Te mudas a Medellín?". Frente a la curiosidad, el humorista no soló dejó al descubierto sus planes, sino también lo emocionado que se siente.

"Sí, en algunos días me entregan el apartamento. Medellín es una ciudad que le aportará muchísimo a mis proyectos empresariales y artísticos, además de darle un nuevo aire a mi vida personal", señaló el barranquillero.

Juanda Caribe tomó radical decisión sobre su futuro. Foto | Canal RCN.

¿Juanda Caribe se irá a vivir a Medellín? Esto reveló en redes sociales

Según lo comentó Juanda Caribe, lo que más le emociona de esta nueva noticia y el rumbo que tomará su vida, es precisamente que tendrá la oportunidad de compartir su tiempo entre Medellín y Barranquilla, ciudades en las esta su familia, su empresa y sus raíces, "Me ilusiona mucho esta nueva etapa y la oportunidad de vivir lo mejor de las dos ciudades", reiteró.

En otra pregunta que el comediante e imitador también respondió, dio a conocer que, entre sus futuros proyectos se encuentran el desarrollo de una nueva marca de ropa, restaurantes de comida rápida y, por supuesto, sus proyectos musicales, así como la apuesta a nuevos géneros como la champeta.

Esto dijo Juanda Caribe sobre su decisión de abandonar Barranquilla. / (Foto de Canal RCN)

Lo dicho por Juanda, coincide con su relación con Mariana Zapata, pues esta decisión de mudarse a Medellín, además de lo laboral, también podría responder a la necesidad de que ambos puedan compartir más tiempo como pareja al estar ubicados en la misma ciudad.