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¡Es oficial! La FIFA confirmó las sedes del Mundial 2030: será en tres continentes

La FIFA se pronunció recientemente y confirmó en dónde se llevará a cabo el Mundial 2030 tras cumplirse 100 años del torneo.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Copa del Mundo.
La FIFA confirma los países que serán sede en el Mundial. Foto | Alfredo ESTRELLA.

Aunque aún no termina el Mundial 2026, recientemente la FIFA dio a conocer de manera oficial cuáles serán los países en los que se llevará a cabo el campeonato dentro de cuatro años, una edición que, sin duda, será sin precedentes teniendo en cuenta que se cumplen 100 años desde que se hizo el primer Mundial.

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Y es que, teniend primer Mundial se disputó en Uruguay en 1930, la FIFA decidió que el torneo se celebrará en seis países de tres continentes diferentes, una propuesta que busca hacerle un homenaje al país en donde nació la competencia y, al mismo tiempo, demostrar el gran impacto que ha logrado el torneo.

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Según lo informado por la FIFA, España, Portugal y Marruecos serán los principales países anfitriones del Mundial 2030, lugares en los que se cumplirán con gran parte de los partidos del campeonato en cada una de sus fases.

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No obstante, la novedad de la próxima edición del torneo contará con tres países latinoamericanos: Uruguay, Argentina y Paraguay, en donde también se llevarán a cabo otros compromisos al inicio del mundial como parte de la celebración del centenario de la primera Copa del Mundo.

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Lo que se sabe hasta el momento, es que la ceremonia de conmemoración se llevará a cabo en la ciudad de Montevideo, lugar en donde por primera vez las selecciones del mundo se encontraron para vivir un torneo que años después de convertiría en el más importante del futbol mundial.

Cabe señalar que, luego de que se disputen esos encuentros inaugurales en Sudamérica, las selecciones y la organización del torneo se trasladarán a Europa y África para continuar con el resto de la competencia, lo que convertirá al Mundial 2030 en el primero que se jugará en tres continentes: Europa, África y Sudamérica.

Otro dato curioso de la próxima edición que se conoció recientemente, es que la misma FIFA. confirmó, que los seis países que serán anfitriones clasificarán de manera automática al Mundial 2030, por lo que España, Portugal, Marruecos, Uruguay, Argentina y Paraguay no tendrán que estar en las eliminatorias.

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