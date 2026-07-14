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Erling Haaland impactó al revelar qué selección quiere que gane el Mundial 2026

Erling Haaland sorprendió en medio de una rueda de prensa al revelar los motivos por los que quiere que este equipo se quede con el título.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Erling Haaland en el Mundial 2026.
Haaland reveló el nombre del equipo que quiere que gane el Mundial. Foto | Justin Setterfield.

Erling Haaland, una de las figuras más sonadas del Mundial 2026, una vez se convirtió en el centro de atención en redes sociales, esto luego de que en medio de una rueda de prensa revelara el nombre de la selección que desea que se lleve la Copa en esta edición del torneo.

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¿Qué dijo Erling Haaland sobre el Mundial 2026 y su posible campeón?

Las declaraciones en las que el futbolista se refirió a este tema, se dieron a raíz de una reciente entrevista que concedió para la prensa en la que fue interrogado sobre el equipo que piensa apoyar teniendo en cuenta que el Mundial está en su fase de semifinales.

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"¿Por quién vas a alentar en lo que queda del Mundial?", le dijo uno de los periodistas interesado en conocer su opinión. Frente a esto, el jugador de Noruega no solo dejó claro el nombre de la selección, sino también las razones por las que considera que ésta debería quedarse con el triunfo.

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"Bueno no es fácil tomar esta decisión, voy a tratar de hinchar por el que demuestre jugar mejor. son todas muy buenas selecciones, las que llegaron hasta acá", dijo inicialmente.

El emotivo recibimiento de Haaland en Noruega tras la eliminación del Mundia
Esto dijo Erling Haaland sobre Argentina. (AFP/Timothy A. Clary)

¿Cuáles fueron las declaraciones de Erling Haaland sobre Messi y Argentina?

Sin embargo, segundos después cuando otro periodista le hizo la misma pregunta, mencionó que, en esta situación su postura aunque difícil, siente admiración hacia Lionel Messi y sus compañeros de equipo.

"Tengo debilidad por Messi y sus compañeros y además de todo tienen la oportunidad de ganarle a su rival histórico que aún ocupa su territorio de forma ilegitima", fueron las palabras de Haaland.

Messi dejó contundente mensaje en sus redes, ¿dijo algo de la eliminación de Colombia en el Mundial?
Haaland asegura que quiere que gane Argentina en su partido contra Inglaterra. | AFP: Luis Robayo

Como era de esperarse, lo dicho por el jugador públicamente generó una ola de reacciones entre los internautas, especialmente por parte de hinchas argentinos y seguidores del 10 de Argentina, quienes enviaron palabras de respeto y admiración por su apoyo a la albiceleste.

"Cómo no querer a este grandote", "Haaland es argentino", " Compro mi corazón, te amo", "Grande Halaand , bien dicho", "Te amamos chico", "Bien dicho que aun ocupan nuestro territorio de manera ilegal", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Por ahora, la miradas de millones de apasionados por el fútbol continúan puestos sobre la Copa Mundial 2026, pues tan solo faltan algunos días para conocer el nombre del país merecedor del título.

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