Karina García quedó en shock tras parto de Isabella Ladera y lanzó polémica opinión

El reciente anuncio de Isabella Ladera con el que confirmó el nacimiento de su bebé, continúa acaparando la atención en redes sociales, pues desde las últimas semanas, muchos se mantenían expectantes por saber cuándo sería la llegada del nuevo integrante de la familia, por lo que, como era de esperarse, su llegada no pasó desapercibida.

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¿Qué dijo Karina García sobre el nacimiento del hijo de Isabella Ladera?

Una de las figuras del entretenimiento colombiano que no dudó en sumarse a la conversación para dar a conocer su reacción, fue Karina García, quien a través de su cuenta personal de Instagram se mostró impactada por la manera en la que Ladera decidió traer a su hijo al mundo.

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"Estoy en shock, vieron que Isabella ya tuvo su bebé, he visto a muchas mamás que deciden tener a sus bebés, en agua, con parto natural en casa, ay bebés cada que yo veo eso me siento tan mal porque yo digo esas mujeres cómo hacen", fueron las primeras palabras de la paisa.

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Así mismo, Karina, quien espera a su tercer hijo, insistió en que las madres que deciden dar a luz de esta forma le parecen "fuertes y berracas", sobre todo porque considera muy difícil tener un hijo sin epidural, un tipo de anestesia regional que se administra en el espacio epidural, una zona ubicada alrededor de la médula espinal y que evita los dolores del parto.

Karina García se refirió al parto de Isabella Ladera y dividió opiniones. (Foto Canal RCN).

¿Cómo reaccionó Karina García al parto de Isabella Ladera?

Según lo comentó la modelo y empresaria antioqueña, durante una conversación que ella sostuvo con Kris R, su novio y futuro padre de su hijo, le decía a modo de confesión que sentía "pena con Dios", pues, desde su punto de vista, es una mujer mimada y, contrario a otras mujeres, ella no podría tener un parto así.

Esto dijo Karina García sobre el nacimiento del bebé de Isabella Ladera. (Foto: AFP)

De acuerdo con García, el cantante le insinuó en contraparte, que podría ser una opción que podrían contemplar, sin embargo, ella fue insistente en que le parece algo complejo y sobre todo doloroso.

Cabe señalar que, la exparticipante de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, confirmó hace apenas unas semanas su tercer embarazo, una noticia que en su momento causó todo tipo de reacciones entre su fandom, quienes hoy se mantienen más que nunca al tanto de cómo vive ella su embarazo.