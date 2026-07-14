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¿Karina García dará a luz como Isabella Ladera? Su respuesta causó revuelo en redes

Karina García se mostró impactada y reveló ante sus seguidores si ella estaría dispuesta a seguir los paso de la venezolana.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Karina García en ¿Qué Hay Pa' Dañar? - Isabella Ladera en la alfombra roja de los Latin Music Awards.
Karina García reveló si tendría su hijo como Isabella Ladera. Foto | Canal RCN - Giorgio Viera.

En medio del interés y las reacciones que sigue desatando el reciente parto de Isabella Ladera, Karina García se sumó a la conversación para dar su opinión sobre un tema que ha generado debate en redes sociales y es precisamente la manera en la que venezolana decidió dar a luz a su segundo hijo.

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¿Karina García tendrá su hijo como Isabella Ladera? Su respuesta causó sorpresa

Y es que, a raíz de la reciente publicación de Isabella en la que mostró detalles de cómo fue el nacimiento de su bebé, Karina no dudó en referirse a este tema y contarle a sus internautas si ella estaría dispuesta a tener su hijo en estas mismas condiciones.

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"Estoy en shock, vieron que Isabella ya tuvo su bebé, he visto a muchas mamás que deciden tener a sus bebés, en agua, con parto natural en casa", mencionó la modelo y empresaria en su cuenta de Instagram.

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Frente a esta posibilidad de traer un hijo al mundo con una partera y no en una clínica, la exparticipante de La casa de los famosos reflexionó sobre el cómo las mujeres de antes tenían sus partos al natural sin ayuda de la epidural y en condiciones muy distintas a las de ahora, por lo que también se preguntó cómo lo hacían en ese entonces.

"Lo mismo me pregunto yo, cómo hacían, o sea, mis respetos bebés, de verdad que me esta entrando la curiosidad por investigar por averiguar, incluso he tenido ganas de hablar con una doula", señaló.

Karina García en La casa de los famosos Colombia - Isabella Ladera en lo Billboard 2025.
Karina García opinó sobre el parto de Isabella Ladera. Foto | Canal RCN - Ivan Apfel.

¿Qué dijo Karina García sobre el parto del bebé que viene en camino?

Según lo mencionó, su interés por dialogar con una experta en este tipo de partos, responde a que quiere prepararse mentalmente para saber soportar el dolor, pues en medio de sus declaraciones recordó lo difícil que es todo el proceso de trabajo de parto y cómo fue su experiencia con Valentino e Isabella.

"Cómo hacen, ustedes qué opinan, soy totalmente ignorante en el tema, pero me ha entrado la curiosidad", dijo.

Kris R ratificó que junto a Karina García está cumpliendo el sueño de ser papá
Karina García se mostró impactada tras conocer el parto de Isabella Ladera. Foto | Archivo RCN

Finalmente, la también creadora de contenido antioqueña, aprovechó para preguntarle a los internautas, si ellos creen que ella podría tener a su hijo tal cual como lo hizo la modelo venezolana.

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