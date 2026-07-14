Juanda Caribe rompió el silencio y se defendió tras críticas en redes: "Una cosa es ser espectador"

Juanda Caribe volvió a generar conversación en redes sociales luego de responder a un comentario que cuestionaba su forma de afrontar diferentes situaciones. Su respuesta llevó a que varios internautas originaran diferentes especulaciones al respecto.

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¿Qué crítica recibió Juanda Caribe en redes sociales?

Todo ocurrió durante una dinámica de preguntas y respuestas en la que el finalista de La casa de los famosos Colombia decidió interactuar con sus seguidores.

En medio de la actividad, un usuario le escribió que, desde su punto de vista, el creador de contenido suele justificar situaciones que, según esa percepción, no están bien.

Lejos de ignorar el mensaje, Juanda decidió responder y explicar cómo interpreta ese tipo de comentarios. Según expresó, no considera que esté justificando sus acciones y señaló que cada persona tiene la libertad de formar la opinión que desee sobre él.

Juanda Caribe se pronunció tras recibir críticas en redes sociales / (Foto de Canal RCN)

Además, aseguró que existe una diferencia entre observar una situación desde afuera y vivirla directamente. En ese sentido, afirmó que únicamente quien atraviesa una experiencia conoce el contexto completo de lo sucedido.

"Una cosa es ser espectador que está listo para opinar y otra cosa es ser el protagonista que vive la situación", comentó.

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En el mismo mensaje agregó que evita opinar sobre la vida de otras personas porque considera que cada quien conoce las circunstancias que enfrenta y la manera en que las vive.

¿Por qué relacionan la respuesta de Juanda Caribe con Mariana Zapata?

Aunque el internauta que publicó la crítica no explicó cuál era el hecho específico al que hacía referencia, el comentario dio paso a diferentes interpretaciones entre los usuarios de redes sociales.

Varios internautas afirmaron que el mensaje podría estar relacionado con la cercanía que Juanda Caribe y Mariana Zapata construyeron durante su participación en La casa de los famosos Colombia. En ese momento, el creador de contenido mantenía una relación sentimental fuera del programa.

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Durante el reality, ambos explicaron en distintas oportunidades que su vínculo correspondía a una amistad.

Sin embargo, tiempo después protagonizaron un beso durante una feria en Medellín, hecho que generó múltiples reacciones y llevó a algunos usuarios a interpretar que entre ellos existía algo más de lo que habían manifestado públicamente.

Pese a esto, no existe una confirmación de que la crítica recibida por Juanda estuviera relacionada con ese episodio. Hasta el momento, el autor del comentario no ha explicado el motivo de su mensaje y el creador de contenido tampoco hizo referencia a una situación específica.