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Juliana Calderón mostró los regalos de Yina y un detalle sorprendió a todos: “Ni los ha destapado”

Juliana Calderón causó revuelo al presumir la gran cantidad de regalos que recibió Yina Calderón en su cumpleaños.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Juliana Calderón mostró los regalos de Yina y un detalle sorprendió a todos
La cantidad de regalos que recibió Yina Calderón llamó la atención / (Foto de Canal RCN y Freepik)

En medio de las publicaciones que dejó el cumpleaños de Yina Calderón, un nuevo video compartido por su hermana volvió a generar conversación entre los internautas por un detalle que pocos esperaban.

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¿Cómo fue el cumpleaños de Yina Calderón?

Yina Calderón celebró su cumpleaños número 35 durante el fin de semana del 11 y 12 de julio, rodeada de familiares y amigos, después de regresar a Colombia tras permanecer cerca de cuatro meses fuera del país.

La creadora de contenido compartió varios momentos de la celebración a través de sus redes sociales, donde mostró parte de los mensajes y obsequios que recibió.

Uno de los detalles que más comentarios generó fue el regalo enviado por Epa Colombia.

Regalo de Epa Colombia a Yina Calderón
Epa Colombia sorprendió a Yina Calderón con regalo de cumpleaños. (Fotos Canal RCN)

En las últimas semanas habían surgido rumores sobre un posible distanciamiento entre ambas, especialmente después de que se conociera que la empresaria no habría aceptado una visita de Yina durante el proceso judicial que enfrenta.

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Sin embargo, el obsequio enviado por medio de Karol Samantha pareció aclarar la situación. Se trató de un collar y una manilla de Swarovski acompañados por una carta escrita a mano.

En el mensaje que acompañó el obsequio, la empresaria escribió:

“Amiga, feliz cumpleaños. Gracias por todo lo que has hecho por mí. Deseo que Dios te dé larga vida, amiga”.

Al leer el mensaje, Yina expresó que el detalle le produjo nostalgia y aseguró que conservaría ese regalo.

¿Cómo fue el cumpleaños de Yina Calderón?
Yina Calderón protagonizó emotivo momento en su cumpleaños / (Foto del Canal RCN)

El gesto fue interpretado por muchos internautas como una muestra de que la amistad entre ambas continúa, pese a las versiones que habían circulado en redes sociales sobre un supuesto distanciamiento.

La creadora de contenido también había estado en Medellín días antes de su cumpleaños para asistir al lanzamiento de Migajera, la nueva canción de Alexa Torrex y Marcela Reyes.

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¿Qué regalos recibió Yina Calderón en su cumpleaños?

Después de la celebración, Juliana Calderón compartió un video en sus historias de redes sociales mostrando parte de los regalos que recibió su hermana.

Aunque en la grabación no se alcanza a identificar el contenido de cada obsequio, sí se observa que una parte del piso está cubierta con bolsas y paquetes de diferentes tamaños, lo que llamó la atención entre quienes siguieron la publicación.

Mientras recorría el lugar con la cámara, Juliana comentó entre risas que Yina todavía no había abierto los regalos.

“Aquí destapándole los regalos a Yina porque la niña ni siquiera se ha puesto a destaparlos porque tiene la rasca viva”, expresó.

La publicación rápidamente comenzó a circular en distintas plataformas, donde los internautas comentaron la cantidad de obsequios que recibió la influenciadora durante su celebración.

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