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Sale a la luz una foto de Leonela Calderón con su novia: ¿quién es?

Leonela, hermana de Yina Calderón, causó reacciones en redes sociales luego de revelar una foto junto a su nueva pareja.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Leonela Calderón fue captada con su novia
La mujer que conquistó el corazón de Leonela Calderón salió a la luz. (Foto/ Canap RCN- Freepik)

Durante la mañana de este martes 14 de julio, Leonela Calderón causó reacciones en redes tras revelar una imagen junto a su pareja; pues por fin presumió uno de sus momentos románticos.

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Ya se sabía que la hermana de Yina Calderón sostiene una relación, pero siempre quiso mantener detalles en privado, ya que solo publicaba historias donde su pareja no se viera mucho, pero esta vez no fue así.

La familia es muy abierta con sus relaciones y su vida personal, pero Leonela ha sido la más cuidadosa al compartir momentos de su relación amorosa, por eso mismo, sorprendió al compartir más sobre su pareja.

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La imagen generó reacciones y por ahora, algunos de sus seguidores esperan que la hermana de la empresaria cuente más de su relación, ya que poco a poco ha ido destapando quién es su novia, a quien recientemente sacó a la luz.

¿Cuál es la foto de Leonela Calderón con su novia?

En sus historias de Instagram, Leonela Calderón compartió una imagen bastante romántica junto a su novia; en la foto se ven que están caminando y están de espalda. Ninguna muestra su cara, pero sí se ven tomadas de la mano en la calle.

La mujer que conquistó el corazón de Leonela Calderón salió a la luz
Sale a la luz una foto de Leonela Calderón junto a su novia. (Foto/ Canap RCN)

La mujer luce un tatuaje en su brazo derecho y se le ve su cabello largo aparentemente de color negro, pues la foto tiene filtro y esto no se alcanza a percibir con exactitud.

Por otro lado, Leonela dejó ver lo enamorada que está porque, además, posteó la foto con una canción de León Larregui.

¿Qué detalles se sabe de la novia de Leonela Calderón?

Leonela Calderón hay había revelado postas de que estaría saliendo con alguien o que ya está en una relación, pero con la más reciente foto confirma que no está soltero y que está muy enamorada.

Sale a la luz una foto de Leonela Calderón junto a su novia
Leonela Calderón fue captada con su novia. (Foto/ Freepik)

Aunque no se sabe muchos detalles de quién es y cómo la conoció, se sabe que al parecer llevarían cinco meses jutas, porque precisamente, en la foto de su historia escribió “2 #14”, como si su noviazgo hubiese iniciado el febrero.

Por ahora, solo queda esperar si Leonela revela más sobre su novia y se está decidida a compartir detalles de su relación con sus seguidores.

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