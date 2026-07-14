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Juanda Caribe reveló qué pasará con la casa de Barranquilla tras mudarse a Medellín

Juanda Caribe reveló qué pasará con la casa de Barranquilla que compartía con Sheila Gándara y su bebé.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Juanda Caribe contó qué pasará con su vivienda en Barranquilla
Juanda Caribe contó qué pasará con su vivienda en Barranquilla. (Foto Canal RCN).

Juanda Caribe aclaró cuál será el futuro de la casa de Barranquilla en la que vivía junto a su expareja Sheila Gándara y su hija, luego de confirmar su mudanza a Medellín. El creador de contenido explicó qué ocurrirá con la vivienda y despejó las dudas de sus seguidores sobre ese capítulo de su vida tras el cambio de ciudad.

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¿Qué pasará con la casa en Barranquilla en la que vivía Juanda Caribe y Sheila?

Durante la mañana de este martes 14 de julio Juanda Caribe reveló por medio de una dinámica de preguntas y respuestas qué pasará con la casa de Barranquilla que compartía con su expareja Sheila Gándara y su bebé, luego de confirmar que se mudaría a Medellín.

La decisión de Juanda Caribe sobre su casa de Barranquilla sorprendió a sus seguidores
La decisión de Juanda Caribe sobre su casa de Barranquilla sorprendió a sus seguidores. (Foto Canal RCN).

El creador de contenido aseguró por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, que la ciudad seguirá siendo una de sus bases, especialmente porque su familia vive allí y tiene algunos negocios. Por tal razón, explicó que tiene planes de renovar el inmueble y darle un nuevo aspecto.

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El influenciador también contó que tomó la decisión de llevar a sus padres a vivir en su casa de Barranquilla, ciudad que considera importante dentro de su vida personal y profesional.

Con esto, Juanda dejó claro que continuará vinculado a la capital del Atlántico, donde asegura estar viviendo una etapa positiva gracias a los nuevos planes que tiene para su futuro.

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"La pondré más bonita. Barranquilla también es mi ciudad base y me lleve a casa a mis papás, en la puerta de oro de Colombia también tengo grandes proyectos funcionando y otros en camino, más ahora con el momento tan bacano que atraviesa mi hermosa ciudad."

¿Juanda Caribe se irá a vivir con Mariana Zapata?

Vale la pena aclarar que aunque Juanda Caribe ya confirmó que se mudará a Medellín para llevar a cabo nuevos proyectos laborales no ha confirmado que entre sus planes esté vivir bajo el mismo techo con su actual pareja sentimental Mariana Zapata, con quien inició una relación formal poco después de que La casa de los famosos Colombia llegara a su fin.

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