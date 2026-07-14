¡Increíble! Este es el país donde más niños han sido registrados con el nombre de Haaland

Erling Haaland, una de las grandes figuras del Mundial 2026 que continúa apoderándose de la conversación en redes sociales, no solo se ha convertido en uno de los grandes referentes del fútbol en el mundo, también ha logrado ser uno de los jugadores con más impacto por fuera de la cancha.

Artículos relacionados Viral ¡Nuevo temblor en Colombia! Así fue la magnitud y en estas zonas se sintió este lunes 13 de julio

¿Cuál es el país donde más niños han sido registrados como Erling Haaland?

Y es que, en medio del boom que fue la participación del noruego en el Mundial 2026, recientemente se conoció en las plataformas digitales y por parte de medios de otros países, que tal ha sido la sensación, que muchos de los padres de los hijos que han nacido en las últimas semanas han sido registrados con el mismo nombre.

Artículos relacionados Talento internacional Murió uno de los grandes villanos de la televisión; conquistó al público con sus personajes

Dicho esto, lo que se ha conocido hasta ahora es que Perú es el país en donde más recién nacidos son registrados con el nombre del jugador de la Selección de Noruega, decisión que han tomado los padres de los menores y que no ha pasado desapercibida, pues se trata de más de 550 niños que ahora llevan ese nombre.

Artículos relacionados Copa Mundial Erling Haaland impactó al revelar qué selección quiere que gane el Mundial 2026

Sin duda, lo que más ha llamado la atención, es que no se trata solo del segundo nombre del futbolista, pues de acuerdo con los registros las personas han optado por su nombre completo, es decir Erling Haaland.

Perú es el país con más bebés que llevan el nombre de Haaland. (AFP/ ROBERTO SCHMIDT )

¿Cuántos bebés han sido registrados con el nombre de Erling Haaland en Perú?

Y a propósito del caso del delantero, cabe señalar que, esta no es la primera vez que la pasión del fútbol lleva a que los hinchas decidan nombrar a sus hijos como algunos de los ídolos más grandes de este deporte, ese es el caso de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar o James Rodríguez.

En cuanto a Haaland, quien recientemente se despidió del Mundial 2026, también causó furor entre los colombianos, un ejemplo de ello fue la historia de un menor que recientemente se volvió viral luego de ser registrado bajo el nombre de Erling Haaland Estrada Arrieta.

Erling Haaland continúa causando furor en redes sociales. / (Foto de AFP)

Y aunque la participación del atacante en el torneo llegó a su fin hace pocos días, todo parece indicar que será una personalidad que seguirá tomando fuera en las plataformas digitales.