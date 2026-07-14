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Se registró un nuevo sismo en Colombia este martes 14 de julio: esta fue su magnitud

El Servicio Geológico Colombiano confirmó un nuevo sismo este martes 14 de julio y reveló su magnitud y epicentro.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Nuevo sismo sacudió a Colombia este martes 14 de julio: ¿dónde fue el epicentro?
Se registró un nuevo sismo en Colombia este martes 14 de julio: esta fue su magnitud (Foto freepik)

Colombia volvió a registrar un movimiento sísmico durante la tarde de este martes 14 de julio, un fenómeno que llamó la atención de los habitantes de una de las zonas donde más tiembla en el país.

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La información fue confirmada por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), entidad encargada de monitorear la actividad sísmica en el territorio nacional.

A través de sus canales oficiales, el organismo dio a conocer los detalles del nuevo temblor, incluyendo su magnitud, profundidad y el lugar donde ocurrió.

Reportan un nuevo temblor en Colombia este martes 14 de julio: esto informó el SGC
Nuevo sismo sacudió a Colombia este martes 14 de julio: ¿dónde fue el epicentro? (Foto freepik)

¿Dónde se sintió el más reciente temblor en Colombia?

De acuerdo con el reporte del Servicio Geológico Colombiano, el sismo se registró en Los Santos, Santander, uno de los municipios con mayor actividad sísmica de Colombia.

Según la entidad, el movimiento tuvo una magnitud de 3.0 y ocurrió a una profundidad de 154 kilómetros.

Por sus características, se trató de un sismo de magnitud baja y de profundidad considerable. Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas heridas ni daños materiales relacionados con este evento.

Este tampoco es un hecho aislado. Los Santos registra movimientos sísmicos de manera constante, por lo que este tipo de reportes son frecuentes en la zona.

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¿Por qué tiembla tanto en Los Santos, Santander?

Los Santos hace parte de un sector conocido como el Nido Sísmico de Bucaramanga, una de las regiones con mayor actividad sísmica del planeta.

De acuerdo con los expertos, esta zona es considerada la segunda con más actividad sísmica del mundo, solo por detrás de la región de Hindu Kush, en Afganistán.

Debido a esta condición geológica, en esta zona se presentan entre 20 y 40 temblores al día. Sin embargo, la gran mayoría son de baja magnitud y ocurren a gran profundidad, por lo que pasan desapercibidos para la población.

Solo algunos movimientos logran sentirse en municipios cercanos o en otras ciudades del país, dependiendo de factores como la magnitud, la profundidad y la distancia desde el epicentro.

Por esta razón, los expertos recuerdan que los temblores hacen parte de la actividad natural del territorio colombiano, ya que el país está ubicado en una zona donde interactúan varias placas tectónicas, lo que favorece este tipo de fenómenos.

El Servicio Geológico Colombiano reportó un nuevo sismo este martes 14 de julio
Reportan un nuevo temblor en Colombia este martes 14 de julio: esto informó el SGC (Foto freepik)
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