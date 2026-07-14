Tras la celebración del matrimonio entre Taylor Swift y Travis Kelce, una situación relacionada con el evento comenzó a circular en redes sociales y despertó la curiosidad de miles de usuarios.

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¿Por qué subastan presuntos restos de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce?

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce se habría celebrado el viernes 3 de julio de 2026 en el Madison Square Garden de Nueva York, en una ceremonia privada que reunió a cerca de mil invitados, entre ellos varias figuras reconocidas del entretenimiento.

Aunque la celebración ya había generado conversación por la lista de asistentes y la ausencia de algunas celebridades, días después surgió un nuevo tema que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Subastan presuntos restos de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce / (Foto de AFP)

Varias publicaciones comenzaron a promocionar la venta de supuestos objetos recogidos en las afueras del lugar donde se realizó el evento. De acuerdo con los anuncios compartidos en redes, se trataría de restos que quedaron después de la boda y que ahora son ofrecidos como piezas de colección.

Los vendedores aseguran que estos artículos fueron conservados cuidadosamente antes de ponerlos en subasta, lo que ha despertado el interés de algunos seguidores de la cantante.

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¿Qué objetos ofrecen en la subasta de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce?

Entre los artículos que aparecen en las publicaciones se mencionan restos de globos utilizados en la decoración, elementos decorativos e incluso colillas de cigarrillo que, según los vendedores, fueron recogidas cerca del lugar donde se llevó a cabo la celebración.

Cada uno de estos objetos se ofrece con una descripción que busca relacionarlo con la boda de la pareja. Incluso, algunos anuncios presentan estos elementos como "esculturas" o recuerdos de colección.

Los objetos que se ofrecen en la subasta de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce / (Foto de Freepik)

Los precios también han llamado la atención. Según las publicaciones, los valores comienzan en 25 dólares y, dependiendo del objeto y de la supuesta relación con el evento, pueden alcanzar los 50.000 dólares.

Hasta el momento no existe una confirmación independiente sobre la autenticidad de los artículos que están siendo comercializados.

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¿Cuánto dinero aseguran haber obtenido con la venta de estos objetos?

Uno de los vendedores afirmó que ya habría vendido cerca de 50 artículos relacionados con la celebración, obteniendo aproximadamente 1.250 dólares en pocas horas.

Mientras tanto, las publicaciones continúan circulando en redes sociales y siguen despertando comentarios entre los internautas.

Algunos consideran que este tipo de ventas refleja el nivel de fanatismo que puede generar una figura como Taylor Swift, mientras que otros cuestionan la procedencia y autenticidad de los objetos ofrecidos.

Por ahora, la conversación continúa en plataformas digitales, donde las supuestas piezas de la boda entre Taylor Swift y Travis Kelce siguen siendo compartidas y promocionadas como recuerdos del evento celebrado en Nueva York.