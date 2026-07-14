Alejandro Estrada llamó la atención al revelar detalles de su vida sentimental; ¿está soltero?

Durante una reciente dinámica con sus seguidores, Alejandro Estrada respondió una de las preguntas que más recibe sobre su presente sentimental. El ganador de La casa de los famosos Colombia llamó la atención al revelar detalles sobre su vida amorosa.

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¿Qué dijo Alejandro Estrada sobre su vida sentimental?

Alejandro Estrada participó en una dinámica de preguntas y respuestas en la que uno de sus seguidores quiso saber cómo va su vida sentimental. La respuesta del actor llamó la atención porque habló abiertamente del momento que atraviesa en el plano personal.

A través de un video compartido en redes sociales, Estrada aseguró que actualmente se siente contento y disfruta de su soltería. Según explicó, esta etapa le ha permitido dedicar más tiempo a sí mismo y compartir con su hijo, quien se encuentra de visita en Colombia.

Además, comentó que considera importante salir, compartir con otras personas y disfrutar diferentes experiencias sin que esto signifique que esté buscando iniciar una nueva relación sentimental.

Sus declaraciones llegan luego de que su vida amorosa haya estado en el centro de la conversación en varias oportunidades, especialmente por las relaciones que ha mantenido en los últimos años.

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¿Quiénes han sido las parejas de Alejandro Estrada?

Una de las relaciones más conocidas del actor fue con Nataly Umaña. Ambos estuvieron casados durante 12 años, hasta que su matrimonio terminó luego de que ella iniciara una relación con Miguel Melfi durante su participación en La casa de los famosos Colombia en 2024.

Tiempo después, Nataly Umaña habló públicamente sobre la ruptura y mencionó aspectos personales que, según explicó, influyeron en el final de la relación. También reconoció que la imagen que proyectaban como pareja no reflejaba la realidad que vivían.

En redes recuerdan detalles sobre la vida sentimental de Alejandro Estrada / (Foto de Canal RCN)

Posteriormente, Alejandro Estrada inició un romance con la periodista Dominica Duque, a quien conoció durante las grabaciones de MasterChef Celebrity 2024.

La relación surgió mientras ambos participaban en el programa y se hizo pública luego de varios momentos compartidos en la competencia, entre ellos una preparación que el actor bautizó como "Red Velvet Dominica".

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La pareja permaneció junta durante poco más de un año. Sin embargo, en 2025, Estrada confirmó a través de su cuenta de Instagram que la relación había terminado. En ese momento explicó que la decisión se tomó de manera tranquila y sin conflictos.

Más adelante, el actor volvió a estar en el centro de las conversaciones durante su participación en La casa de los famosos Colombia 3, donde fue relacionado sentimentalmente con Yuli Ruiz.

Ambos protagonizaron varios momentos de cercanía dentro del reality, incluido un beso, lo que llevó a que muchos televidentes hablaran del "shippeo" entre los dos.

Ahora, con sus recientes declaraciones, el actor dejó claro que su prioridad es disfrutar de esta etapa personal, dedicar tiempo a su familia y vivir su soltería mientras continúa enfocado en sus proyectos y en compartir nuevas experiencias.