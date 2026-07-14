Novia de James Rodríguez reveló detalles de lo que ha sido relación: así se conocieron
La novia de James Rodríguez habló por primera vez sobre su relación con el futbolista. Esto contó.
Luisa María Duque, novia de James Rodríguez, reveló a sus miles de fanáticos algunos detalles de su relación con el futbolista.
¿Qué dijo Luisa Duque sobre James Rodríguez?
La joven protagonizó la portada de una revista nacional y allí habló sobre su romance con el jugador de la Selección Colombia, que fue recientemente eliminada del Mundial 2026 tras perder contra Suiza en octavos de final.
Según confesó se conoció con James Rodríguez poco antes de la Copa América del 2023 en Medellín cuando estaba a punto de comenzar la Universidad.
No ofreció muchos detalles de su proceso de conquista, pero dio a conocer que luego de que el amor los flechara, se fueron a vivir juntos a Madrid y luego a México, donde se les vio juntos por primera vez.
En cuanto a por qué es tan reservada con su relación, aclaró que es una decisión que tomó porque no quiere ser conocida por ser la pareja de alguien, sino por su propio trabajo.
"Yo no me escondo. No ando con una gorra y gafas de sol. Creo que si tengo el control de escoger qué se sube a las redes, o qué se cuenta, pues lo voy a hacer. No se trata de esconderse, sino de cuidarse. No pretendo ser famosa. No me gusta la fama rápida. Por encima de todo debe estar la dignidad. Si algún día la gente me reconoce, que sea por mi camino. No me interesa ser la de novia de...", expresó.
¿Cuánto es la diferencia de edad entre Luisa Duque y James Rodríguez?
La famosa pareja ha sido un poco criticada por la diferencia de edad que hay entre ellos, pues ella tiene 23 y él 35, pero es algo que no ha sido un obstáculo para ninguno de los dos.
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"Me río mucho de quienes me etiquetan y me subestiman por tener veintitrés años. Entiendo que no me conocen y simplemente paso la página. Nunca le he dado importancia a eso; soy un alma vieja y por eso me relaciono bien con la gente mayor. Los doce años de diferencia no son un problema para mí", señaló.